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33層大樓燒成火柱！南韓蔚山公寓深夜起火 88人送醫

33層大樓燒成火柱！南韓蔚山公寓深夜起火 88人送醫

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／取自朝鮮日報
圖／取自朝鮮日報

南韓東南部城市蔚山一棟33層樓高的大樓在當地時間8日晚上11點（台灣時間晚上10點）起火，火勢在強風助長下蔓延到了33樓，到凌晨未撲滅，消防部門起初認為起火點在12樓，在之後又確認火勢從3樓陽台的外牆延燒，到目前為止，尚未確定確切的起火點。

據韓媒報導，蔚山達洞（dal-dong）一棟33層樓大樓突然失火，消防員獲報後急撤離大樓127戶居民，當地媒體報導，有88人送醫。從網路流傳的影片或照片可見，幾乎整棟建築物都被火焰包圍，外牆的大火在午夜過後已熄滅，但在強風助長下，馬路對面大樓的屋頂、附近賣場、加油站甚至也起火。

據悉，該棟公寓共有137戶住戶，蔚山消防本部救出了火災發生後逃到避難層和屋頂等地的40名居民，在獲救的人中，部分居民和自行躲避的居民等88人被送往醫院。

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