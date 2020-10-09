33層大樓燒成火柱！南韓蔚山公寓深夜起火 88人送醫

「一波又一波的學運，印尼新一陣的『天下圍城』...究竟是為了什麼？」印尼自10月5日再度爆發學運抗爭，從全國各地陸續湧入的學生團體、農民組織、勞工運動與環保聯盟，自周一開始就朝首都雅加達大舉開進，並連續包圍共和國人民代表會議（印尼國會下議院）長達３天，甚至呼籲印尼國民響應罷工罷市罷課的「全國大三罷」。過程中，憤怒的學生高舉著豬玀道具，痛罵中央政府與國會是「人民叛徒議會」，並冒著群聚感染的嚴重風險，與鎮暴警察爆發激烈的街頭衝突。

2020-10-08 17:13