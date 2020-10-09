33層大樓燒成火柱！南韓蔚山公寓深夜起火 88人送醫
南韓東南部城市蔚山一棟33層樓高的大樓在當地時間8日晚上11點（台灣時間晚上10點）起火，火勢在強風助長下蔓延到了33樓，到凌晨未撲滅，消防部門起初認為起火點在12樓，在之後又確認火勢從3樓陽台的外牆延燒，到目前為止，尚未確定確切的起火點。
據韓媒報導，蔚山達洞（dal-dong）一棟33層樓大樓突然失火，消防員獲報後急撤離大樓127戶居民，當地媒體報導，有88人送醫。從網路流傳的影片或照片可見，幾乎整棟建築物都被火焰包圍，外牆的大火在午夜過後已熄滅，但在強風助長下，馬路對面大樓的屋頂、附近賣場、加油站甚至也起火。
據悉，該棟公寓共有137戶住戶，蔚山消防本部救出了火災發生後逃到避難層和屋頂等地的40名居民，在獲救的人中，部分居民和自行躲避的居民等88人被送往醫院。
울산ㅇㄹㄴㅂ 아파트에서불낫다.. 어뜨카냐.. 사상자가많이없어야하는데... pic.twitter.com/cXWJIQlaQ9— 린느 (@LLLune_) October 8, 2020
stay safe it doesnt involve boi but stay safe its a korea footage #Ulsan / #울산#울산고래생태체험관 pic.twitter.com/KaXB6OgjHE— bang pd( jm ) (@army__tw) October 8, 2020
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