33層大樓燒成火柱！南韓蔚山公寓深夜起火 88人送醫

南韓東南部城市蔚山一棟33層樓高的大樓在當地時間8日晚上11點(台灣時間晚上10點)起火,火勢在強風助長下蔓延到了33樓,到凌晨未撲滅,消防部門起初認為起火點在12樓,在之後又確認火勢從3樓陽台的外牆延燒,到目前為止,尚未確定確切的起火點。

據韓媒報導,蔚山達洞(dal-dong)一棟33層樓大樓突然失火,消防員獲報後急撤離大樓127戶居民,當地媒體報導,有88人送醫。從網路流傳的影片或照片可見,幾乎整棟建築物都被火焰包圍,外牆的大火在午夜過後已熄滅,但在強風助長下,馬路對面大樓的屋頂、附近賣場、加油站甚至也起火。

據悉,該棟公寓共有137戶住戶,蔚山消防本部救出了火災發生後逃到避難層和屋頂等地的40名居民,在獲救的人中,部分居民和自行躲避的居民等88人被送往醫院。

