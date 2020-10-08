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性別歧視言論發酵 日本女性號召從政

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
日本自民黨眾議員杉田水脈並非第一次言論惹議，過去稱LGBT族群不能生小孩無生產性，質疑政府對LGBT族群投入稅金是「浪費」，引發民眾抗議。（photo by OurPlanet-TV on Wikinedia Commons, used under CC License）
日本自民黨眾議員杉田水脈並非第一次言論惹議，過去稱LGBT族群不能生小孩無生產性，質疑政府對LGBT族群投入稅金是「浪費」，引發民眾抗議。（photo by OurPlanet-TV on Wikinedia Commons, used under CC License）

日本眾議員言論惹議，引發號召女性從政的聲浪。日本自民黨眾女性議員杉田水脈日前談論性犯罪議題時，說出「女性很會說謊」，引發爭議，使民眾發起網路請願，要求杉田請辭，同時出現號召日本女性參與政治的聲音。

根據《NHK》報導，日本自民黨眾議員杉田水脈在9月25日談到性犯罪等議題時，脫口說出「女性很會說謊」，引發眾怒，原先她堅決不道歉，直到被自民黨政調會長下村博文給予口頭警告，10月1日才在個人部落格承認失言，以及解釋自己沒有藐視女性的意圖，「會說謊的人沒有性別之分，我為給外界只有女性會說謊的印象致歉。」

據另則《NHK》報導，花朵運動的訴求為消滅性暴力，固定在每月11日舉行集會，但因杉田水脈「女性很會說謊」的言論，花朵運動10月3日晚間在東京車站前緊急舉行集會，要求杉田撤回言論、請辭，約有200人到場支持。此外，該組織還在網路上發起要求杉田辭職的請願，目前已吸引超過13萬人聯署。

東京新宿區議會議員依田花蓮為一名變性女性，她指出，杉田的言論是日本男性主導政治所產生的結果。一則報導提到，會議中其他議員嘲笑了杉田的對性犯罪議題的評論，對此，依田表示，這種反應和評論本身一樣令人不安，顯示政治中嚴重的性別失衡問題，她呼籲更多女性投入政治，「這是我們擺脫不平等限制的唯一方法。」

日本是世界上女性參政率最低的國家之一，根據各國議會聯盟的最新調查，這一點一直幾乎沒有變化。在女議員人數方面，日本在190個國家中排名第167位，其中眾議院的性別失衡尤為突出，在465個議席中，女性只有46個席位，佔9.9％。

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