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影／直擊！野火引發俄彈藥庫大爆炸 逾2000人撤離

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯梁贊州斯科平斯基區一處基地軍火庫7日下午因野火波及而發生一系列爆炸，當局疏散超過2000平民，出動400多名消防隊員徹夜滅火。Twitter／@kpru
俄羅斯梁贊州斯科平斯基區一處基地軍火庫7日下午因野火波及而發生一系列爆炸，當局疏散超過2000平民，出動400多名消防隊員徹夜滅火。Twitter／@kpru

俄羅斯一處軍火庫7日下午因野火波及而發生一系列爆炸，當局從鄰近村莊疏散超過2000人，並出動400多名消防隊員徹夜滅火。目前有5人受傷，無人死亡。

法新社和俄媒報導，事發地點位於首都莫斯克東南約185公里的梁贊州（Ryazan）斯科平斯基區（Skopinsky district），該處共存有7.5萬噸彈藥。據報起火點是軍火庫附近的乾草，強風助長火勢延燒到林地，隨後波及軍事基地，導致軍火庫內的彈藥連續爆炸。

現場影片可見爆炸當下產生強烈衝擊波，隔幾秒就聽到震耳欲聾的聲響。目擊者稱天空不停落下彈片與灰燼，爆炸也波及附近村莊，連數英哩外的民宅玻璃也被震碎。

目前半徑5公里內的2300多名居民已疏散，附近高速公路則暫時封閉。俄國緊急勤務部長齊尼切夫（Yevgeny Zinichev）趕赴現場督導，並從莫斯科州抽調更多消防隊員、一列消防列車、一架Il-76消防飛機與軍方直升機等。

由於俄軍仍有保有大量舊彈藥，類似彈藥庫引爆事件相對常見。梁贊州長柳比莫夫（Nikolai Lyubimov）稱現場狀況「複雜」，但最糟狀況已經過去，情勢已獲得控制。管理該軍火庫的西部軍區則在滅火失敗後撤走部隊，聯邦調查委員會則啟動刑事偵查，以追究可能違反武器處理規章的行為。

爆炸 俄羅斯 直升機

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