快訊

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國擬在巴紐開礦 聯合國嚴重關切

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導

中國國企打算在巴紐開採金、銀、銅礦，但計畫案有安全問題，已被聯合國官員評估風險過高，又沒公開環評資訊，特別致函巴紐、中、加，澳表示嚴重關切！但這項計畫一旦通過，將會是世界最大礦場之一，每年有15億美元的收益，因計畫興建的尾礦（礦渣堆）坐落在地震活躍區，也招致當地居民發聲反對。

中國國企是大股東

根據《衛報》報導，聯合國有毒廢物問題特別報告員通卡克和其他9名聯合國高級官員聯名向巴布亞紐幾內亞、澳洲、中國、加拿大政府和中國國營開發商發函，表示對巴紐北部弗里達河開礦計畫的嚴重關切。

這項計畫如果獲得批准，將是巴紐史上最大的、也是世界上最大的礦場之一，佔地16,000公頃。該計畫將建在新幾內亞島北部的塞皮克河支流弗里達河上，預計每年開採的金、銀和銅礦價值可達15億美元，長達30年以上。PanAust持有這項專案8成的股份，是中國國企「廣東崛起」的一部分。

地震活躍區建大壩

計畫中最受人關注的是將興建一座大壩，儲存多達1500萬噸的尾礦，一旦大壩破損，將摧毀下游的村莊。「預計興建地點位於地震活躍區，地震對大壩造成破壞的風險將持續數百萬年」，通卡克表示。當地許多居民堅決反對採礦，6月時，來自28個宗廟的酋長也公開要求停止採礦，他們代表當地78000人。

根據《外交官雜誌》報導，這封信函中指出，「一旦尾礦或礦場相關設施面臨失敗，將對受影響人口的人權帶來嚴重風險」。聯合國官員也不滿「關於尾礦壩的關鍵資訊，包括大壩潰堤分析，既沒有公開，也沒有提供給可能受到影響的社區成員和人權捍衛者。」

塞皮克河是巴紐最原始的地區之一，長1126公里，常被稱為巴紐的亞馬遜河，弗里達河是它的上游分支。該地區約有43萬人口，幾乎完全依靠河流和森林產品為生。

【更多精采內容，詳見

大壩 聯合國 地震

延伸閱讀

2020台中青年模擬聯合國10月登場 各國留學生當觀察員

香港中大：四川榮縣死亡地震是開採頁岩氣誘發

以施壓拉攏他國外交官？聯合國大會上的中國大陸「戰狼」

四川開採頁岩氣 港中大證實會誘發地震

相關新聞

影／直擊！野火引發俄彈藥庫大爆炸 逾2000人撤離

俄羅斯一處軍火庫7日下午因野火波及而發生一系列爆炸，當局從鄰近村莊疏散超過2000人，並出動400多名消防隊員徹夜滅火。...

日本山梨縣通過意見書 要求菅義偉助台參與WHO

日本山梨縣議會為促使國際通力合作防疫，6日在全體會議上一致通過意見書，要求日本政府積極推動助台灣參與世界衛生組織（WHO...

長年掩蓋性侵真相 英聖公會道歉賠償

根據性虐組織6日公布的調查報告，自1940年代到2018年，有390名神職人員或與教會有關聯的人被判定犯有兒童的性犯罪。

近半數港人想移民 加拿大提供政治庇護

按照聯合國難民公約，各國有義務為種族、宗教、政治觀點受到迫害的人提供庇護。這兩名香港人30歲出頭，均是參加民主運動的積極活動者。《全球郵報》采訪了二人，得知他們於去年12月抵達加拿大。他們在香港時曾被警方抓捕，但未被起訴。

中國擬在巴紐開礦 聯合國嚴重關切

中國國企打算在巴紐開採金、銀、銅礦，但計畫案有安全問題，已被聯合國官員評估風險過高，又沒公開環評資訊，特別致函巴紐、中、加，澳表示嚴重...

俄成功試射8倍音速飛彈 為普亭慶生

俄羅斯總統普亭7日迎接68歲生日，俄軍為此獻上賀禮，宣布在北極區海域成功試射一枚超高音速巡弋飛彈。軍事專家認為，「鋯石」飛彈完成測試後將裝備於俄國海軍核動力重型巡洋艦，將大幅削弱美國航空母艦在海上對峙力量。

亞塞拜然、亞美尼亞衝突已10天 互射集束炸彈攻擊平民

高加索國家亞塞拜然與亞美尼亞衝突持續，成1994年兩國停火以來爆發的最激烈戰鬥。爭議地區納哥諾卡拉巴克地區（納卡區）官員指出，衝突爆發已10天，當地已有7.5萬人流離失所。亞塞拜然6日指控亞美尼亞向納卡地區的輸油管發射國際禁用的「集束炸彈」，造成平民傷亡。國際特赦組織同日亦證實，亞塞拜然使用以色列製的集束炸彈攻擊平民。

北韓大使投誠 負責替金正恩買奢侈品 女兒被押回平壤

南韓國會情報委員會委員長、共同民主黨議員全海澈7日證實，失蹤近兩年的北韓駐義大利臨時大使趙成吉（音譯）去年7月已入南韓，是近23年來投誠南韓的北韓最高層官員。

傳2位女性通過第2輪遴選 WTO將首見女性職掌

知情人士今天表示，世界貿易組織（WTO）秘書長遴選第2輪結束，候選人名單從5人縮減到2人，兩位都是女性，意味無論由誰當選...

至暗時刻的自由之燈：撼動《時代》風雲的維吾爾律師

日前《時代》雜誌公佈了 2020 年全球百大影響力人物，除了幾位大眾普遍熟識的面孔外，對於長期關注新疆議題的讀者而言，還有一位值得注意的人物。他是與祈家威先生、「黑人的命也是命」運動領袖 Alicia Garza、Patrisse Cullors、Opal Tometi 等人同列為「Icons」的美籍維吾爾裔律師——努里．特克爾（Nury Turkel）。

龐培歐4國談話之祕…設亞太版北約？日為何猶豫？

美國國務卿龐培歐6日赴日出席「四方安全對話」高階會談，表態有意打造一個對抗中國共產黨的安全架構，拉攏日本、印度、澳洲遏中的意圖明顯，但對話結束後，四國並未發表聯合聲明，原因可能與日本新首相菅義偉的態度，以及即將舉行的美國選舉有關。

俄羅斯成功試射極音速巡弋飛彈 為蒲亭慶生

俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫告訴今天滿68歲的俄羅斯總統蒲亭，俄羅斯昨天早上試射鋯石（Tsirkon）極音速反艦巡弋飛彈，成...

熱門新聞

潘斯、賀錦麗辯論迴避問題表現仍亮眼 BBC：美國人民成最大贏家

要讓全民享總統級待遇 川普：動用緊急授權 將免費提供實驗藥物

台微體ADR猛飆35% 獲澳洲核准初步試驗新冠藥物

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

被嘲笑像大猩猩！日女整容100次變最強陪酒女 網傻：走火入魔

魔音洗腦！美獄警逼受刑人聽2小時「Baby Shark」 遭起訴虐囚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。