中國擬在巴紐開礦 聯合國嚴重關切

中國國企打算在巴紐開採金、銀、銅礦，但計畫案有安全問題，已被聯合國官員評估風險過高，又沒公開環評資訊，特別致函巴紐、中、加，澳表示嚴重關切！但這項計畫一旦通過，將會是世界最大礦場之一，每年有15億美元的收益，因計畫興建的尾礦（礦渣堆）坐落在地震活躍區，也招致當地居民發聲反對。

中國國企是大股東

根據《衛報》報導，聯合國有毒廢物問題特別報告員通卡克和其他9名聯合國高級官員聯名向巴布亞紐幾內亞、澳洲、中國、加拿大政府和中國國營開發商發函，表示對巴紐北部弗里達河開礦計畫的嚴重關切。

這項計畫如果獲得批准，將是巴紐史上最大的、也是世界上最大的礦場之一，佔地16,000公頃。該計畫將建在新幾內亞島北部的塞皮克河支流弗里達河上，預計每年開採的金、銀和銅礦價值可達15億美元，長達30年以上。PanAust持有這項專案8成的股份，是中國國企「廣東崛起」的一部分。

地震活躍區建大壩

計畫中最受人關注的是將興建一座大壩，儲存多達1500萬噸的尾礦，一旦大壩破損，將摧毀下游的村莊。「預計興建地點位於地震活躍區，地震對大壩造成破壞的風險將持續數百萬年」，通卡克表示。當地許多居民堅決反對採礦，6月時，來自28個宗廟的酋長也公開要求停止採礦，他們代表當地78000人。

根據《外交官雜誌》報導，這封信函中指出，「一旦尾礦或礦場相關設施面臨失敗，將對受影響人口的人權帶來嚴重風險」。聯合國官員也不滿「關於尾礦壩的關鍵資訊，包括大壩潰堤分析，既沒有公開，也沒有提供給可能受到影響的社區成員和人權捍衛者。」

塞皮克河是巴紐最原始的地區之一，長1126公里，常被稱為巴紐的亞馬遜河，弗里達河是它的上游分支。該地區約有43萬人口，幾乎完全依靠河流和森林產品為生。

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