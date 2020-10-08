北韓大使投誠 負責替金正恩買奢侈品 女兒被押回平壤

南韓國會情報委員會委員長、共同民主黨議員全海澈7日證實，失蹤近兩年的北韓駐義大利臨時大使趙成吉（音譯）去年7月已入南韓，是近23年來投誠南韓的北韓最高層官員。

韓聯社報導，趙成吉此前已多次向南韓當局表達想要投誠，去年7月和妻子入境，目前受到首爾當局保護，但他擔心連累仍在北韓的家人，因此不願此事曝光。

趙成吉是自1997年北韓勞動黨前書記黃長燁以來，投誠南韓的北韓最高層級官員。北韓大使層級選擇投誠南韓相當罕見，且時隔一年三個月遭披露，引發各界質疑。

義大利政府2017年9月以北韓舉行第六次核試為由，將時任北韓大使驅逐出境，之後由趙成吉代理大使，他於2018年11月初離開大使館後下落不明。

南韓外交界人士透露，趙成吉在羅馬潛逃後進入南韓大使館，雖然也受到西方國家保護，但仍為了要投奔哪個國家相當苦惱，最後決定去年7月入境南韓。

對於兩韓政府是否曾就此事溝通，全海澈表示無可奉告，也未透露趙成吉失蹤以來的狀況、目前住處及入境南韓動機等資訊。

北韓政府官員脫北投奔南韓，因涉及領域敏感，通常選擇改名換姓、隱匿行蹤。不過，南韓國家情報院6日就趙成吉行蹤向國會情報委員會簡報，在野黨國民力量黨議員河泰慶也在臉書貼文，稱趙成吉去年入境南韓，獲政府保護。

外交部長康京和對此事遭披露表示驚訝，對趙成吉入境後的措施，康京和說：「因涉及個人狀況，政府基於安全立場，會以個人意願為最優先原則處理。」

負責替金正恩買奢侈品

曾與趙成吉共事、2016年投誠南韓的北韓駐英國大使館前公使、國民力量黨議員太永浩也發表聲明，就「在未經趙成吉本人同意下透過公開其相關訊息」一事表達遺憾，稱此等於讓趙成吉在北韓被貼上叛徒標籤，趙成吉女兒可能遭受殘忍懲罰。太永浩去年說，北韓大使館發現趙成吉行跡有異後立即將曹成吉讀高中的女兒送返平壤。義大利政府去年2月證實，趙成吉未成年女兒已被遣返北韓。

據韓國《東亞日報》曾報導，趙成吉主要負責總管替金正恩購買遊艇與紅酒等奢侈品，其職務十分特殊，可說是歐洲方面負責建立秘密金庫和走私奢侈品的重要人員，且明確地掌握很詳細的相關私密資訊。

【推薦閱讀】

金與正離掌權更進一步？北韓金家王朝權勢秘辛一次看

南北韓關係溫度計70年 是什麼讓兩韓關係急轉直下？

「小王子」金正恩不一樣的教育：瑞士求學，給了他什麼？

謎一樣的女人 六個小細節看見金與正