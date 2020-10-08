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亞塞拜然、亞美尼亞衝突已10天 互射集束炸彈攻擊平民

世界日報 / 編譯中心／綜合7日電
亞塞拜然與亞美尼亞為了爭議土地「納哥諾卡拉巴克」開戰，亞美尼亞士兵向敵軍開砲。（路透）
亞塞拜然與亞美尼亞為了爭議土地「納哥諾卡拉巴克」開戰，亞美尼亞士兵向敵軍開砲。（路透）

高加索國家亞塞拜然亞美尼亞衝突持續，成1994年兩國停火以來爆發的最激烈戰鬥。爭議地區納哥諾卡拉巴克地區（納卡區）官員指出，衝突爆發已10天，當地已有7.5萬人流離失所。亞塞拜然6日指控亞美尼亞向納卡地區的輸油管發射國際禁用的「集束炸彈」，造成平民傷亡。國際特赦組織同日亦證實，亞塞拜然使用以色列製的集束炸彈攻擊平民。

亞塞拜然與鄰國亞美尼亞曾於1990年代爆發戰爭，造成大約3萬人喪命，期間亞塞拜然西南部的「納卡區」被亞美尼亞族分離主義者掌控，往後兩國間的緊張關係持續數十年至今。

雙方至今無明顯勝負且無停火跡象，有亞塞拜然網友在推特上傳戰死沙場的亞美尼亞士兵腳上還綁著鐵鍊的照片，宣稱是亞美尼亞要避免士兵臨陣脫逃的手段。

不過亞美尼亞網友駁斥，稱照片可能造假，更說亞美尼亞人都是自願參軍，根本不需要用鐵鍊綁住。

亞塞拜然部隊的間歇性砲擊，已讓納卡區主要城市史提帕納科特（Stepanakert）變成一個滿布未爆彈和彈坑的鬼城。

常與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）聯絡的俄羅斯總統普亭，呼籲雙方停火。各界擔心再打下去，恐令兩國背後的俄羅斯和土耳其也加入戰爭。

法國總統馬克宏也痛批，土耳其派聖戰士來已觸犯紅線，但土耳其否認參與其中。

亞美尼亞 亞塞拜然 土耳其

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