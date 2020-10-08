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川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

長年掩蓋性侵真相 英聖公會道歉賠償

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
英格蘭聖公會數十年來為維護名聲，一直犧牲性虐待受害兒童的權益！英格蘭聖公會為此已批准天價賠償金。（Photoby 英格蘭聖公會臉書）
英格蘭聖公會數十年來為維護名聲，一直犧牲性虐待受害兒童的權益！英格蘭聖公會為此已批准天價賠償金。（Photoby 英格蘭聖公會臉書）

英格蘭聖公會數十年來，一直隱匿教職人員性虐待兒童的醜聞，但根據性虐組織6日公布的調查報告，自1940年代到2018年，有390名神職人員或與教會有關聯的人被判定犯有兒童的性犯罪。對此，英格蘭聖公會公開道歉，並已批准數百萬英鎊作為初步賠償金。

天主教受害人更多

之前天主教會也曾爆出性侵醜聞，甚至被拍成電影《驚爆焦點》。根據《英國廣播公司》的資料，光是美國賓州6個教區2018年的調查報告，就發現超過1000個兒童受害者，涉嫌性侵的教士300多人，規模與此次英格蘭聖公會相當。

掩蓋真相逾半世紀

根據《路透社》報導，《兒童性虐待獨立調查機構》（簡稱IICSA）調查主席亞歷克西斯•傑說：「數十年來，英格蘭聖公會促成了一種文化，使犯罪者可以躲藏起來，令受害者面臨許多無法克服的困境。」她說：「教會必須改變對受害者和倖存者的指控的回應方式，並為這些受害者提供適當的支持。」

哈德斯菲爾德主教喬納森•吉布斯代表教會作出回應表示：「報告令人震驚，雖然道歉永遠無法消除虐待對受害者和倖存者的影響，但今天我們必須道歉，並為這些事的發生感到羞愧。」

教會批准天價賠償金

根據《衛報》稍早前的報導，英格蘭聖公會已就性犯罪受害者和倖存者的案件批准了初步賠償計畫，預計支付數百萬英鎊，初期最多幫助10人。

在過去兩年半的一系列聽證會中，（IICSA）一直在收集有關性虐待及英格蘭聖公會掩蓋犯罪事實的證據。包括坎特伯雷大主教，前約克大主教和其他幾位主教都親自向倖存者和官員作證。

光是2017年，英格蘭聖公會就處理了3000多起虐待兒童和弱勢成年人的事件，包括一些嚴重的刑事犯罪指控。一名倖存者的律師葛雷司通表示，「倖存者的需要各人不同，但都是終生的。這其中可能包括住房、諮詢、提供資訊與道歉，和對收入損失的財務支持。」

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