近半數港人想移民 加拿大提供政治庇護

（德國之聲中文網）據加拿大《全球郵報》（the globe and mail）周二報道，加拿大政府在今年9月1日批准了一對來自香港年輕夫婦的避難申請，並稱他們為"公約難民"。按照聯合國難民公約，各國有義務為種族、宗教、政治觀點受到迫害的人提供庇護。這兩名香港人30歲出頭，均是參加民主運動的積極活動者。《全球郵報》采訪了二人，得知他們於去年12月抵達加拿大。他們在香港時曾被警方抓捕，但未被起訴。

加拿大移民律師庫蘭德（Richard Kurland）對《全球郵報》表示，加拿大首批政治庇護的香港人不止他們二人，他相信，已有其他人在他們二人之前在加拿大獲得避難身份，但他們的人數不多。該報今年早些時候曾報道，有大約50名香港人，其中多數積極參加了香港反送中抗議活動，在加拿大申請政治避難。他們申請避難的理由多是，受到警方的迫害以及虐待，並擔心面臨不公正的司法程序。

加拿大向港人提供政治庇護的確非同尋常，畢竟香港的司法制度一直以來沿用英國的司法體系，庫蘭德認為，加拿大此舉讓香港的司法制度名聲狼藉，因為人們現在知道，在香港已無法繼續信賴其司法制度。加拿大保守黨議員莊文浩對媒體表示，加拿大不能再僅僅接受幾名避難者，香港實施《國安法》之後，加拿大政府有必要付諸更多行動。

直到目前，加拿大不是港人移民的首選國家。

香港43.9%的人有移民打算

香港中文大學亞太研究所周二（10月6日）發表民意調查顯示，在有移民願望的人群中，23.8%傾向去英國，11.6%希望去澳洲，10.7%目標為台灣，15.7%的還未鎖定移民國家。也有9.5%的人表示有移居內地的打算。

全部受訪者中，43.9%的人說，如果有機會將打算移民或者移居外地，其中35%的人已開始准備移民。香港01報道，以上兩個數據即有移民願望以及已經開始籌備移民的比例，均比往年增高。同時，46.8%的人表示沒有移民打算。這項調查是今年9月18日至24日進行的，共取得了737個成功樣本。

在回答移居的原因時，有多項選擇，其中27.3%的人選擇"不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策"，23.6%的人選擇"香港政治爭執太多/太煩/政治不穩定"，19.8%的人選擇"香港自由（包括言論自由）/人權情況變壞/喪失新聞自由"，17.6%的人選擇"香港政治不民主"。

香港中文大學表示，相對於2017年至2019年的調查，本次調查顯示市民最大的移民因素與政治有關。

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