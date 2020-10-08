俄成功試射8倍音速飛彈 為普亭慶生

俄羅斯總統普亭7日迎接68歲生日，俄軍為此獻上賀禮，宣布在北極區海域成功試射一枚超高音速巡弋飛彈。（路透）

俄羅斯總統普亭7日迎接68歲生日，俄軍為此獻上賀禮，宣布在北極區海域成功試射一枚超高音速巡弋飛彈。軍事專家認為，「鋯石」飛彈完成測試後將裝備於俄國海軍核動力重型巡洋艦，將大幅削弱美國航空母艦在海上對峙力量。

俄軍總參謀長吉拉西莫夫上將（Valery Gerasimov）在視訊會議透露，位於白海（White Sea）的高希可夫海軍上將（Admiral Gorshkov）號巡防艦，6日發射一枚「鋯石」超高音速飛彈（3M22 Zircon），飛行距離約450公里、最高達28公里、極速則超過8馬赫（8倍音速），只用4分半就命中位在450公里外的巴倫支海上的目標。

俄軍高希可夫海軍上將號巡防艦，6日試射「鋯石」超高音速巡弋飛彈。（取材自推特）

從俄羅斯國防部公布的畫面可見，「鋯石」飛彈脫離垂直發射管後，彈首兩則先出現火光，隨後就在一陣刺眼的閃光中突破天際。

普亭讚揚「鋯石」飛彈試射成功，稱此事對國家相當重要，也有助國家安全，並對國防部長紹伊谷、吉拉西莫夫上將與開發團隊致謝。

北約代號SS-N-33的「鋯石」超高音速飛彈採用超音速燃燒衝壓發動機，是一款的反艦巡弋飛彈，在2015至2018年間共完成約12次試射，預期未來幾年可正式服役。普亭曾告訴議會，「鋯石」飛彈是一種能避開美國飛彈防禦系統的主要戰略武器，可確保俄羅斯的反應能力。

不讓俄羅斯極音速武器專美於前，美國總統川普7月間宣布美國正在研製全球速度最快的極音速「超級飛彈」。據CNN報導，五角大廈已經證實，這款高超音速飛彈能以20馬赫的速度飛行（時速2萬4500公里），是中國東風17高超音速飛彈號稱的10馬赫（時速1萬2250公里）的2倍。