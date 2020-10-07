聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠「突破」五角大樓 多名將領自我隔離

德國之聲 / 德國之聲

五角大樓稱，美軍最高將領馬克·米利將軍（Mark Milley）以及美國參謀長聯席會議數名成員的新冠檢查均呈陰性。不過，由於他們上周在會議上和後來檢測出新冠陽性的美國海岸警衛隊第一副司令查爾斯·雷上將（Charles Ray）有接觸，因此現在均處於自我隔離中。

五角大樓官員公布的上周和查爾斯·雷上將一起開過會的將領名單為：美國參謀長聯席會議副主席約翰·海滕（John Hyten），美國海軍作戰部長邁克爾·吉爾代上將(Admiral Michael Gilday)，美國陸軍參謀長詹姆斯·麥克康維爾上將（James McConville）、美國太平洋空軍司令查爾斯·布朗（Michael Gilday）、美國國民警衛隊總司令丹尼爾·霍坎森（Daniel Hokanson）、美國太空司令部司令約翰·雷蒙德上將（John Raymond）以及國家安全局局長、美國網絡司令部司令保羅·中曾根（Paul Nakasone）。

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，所有這些人新冠檢查都為陰性，沒有人出現新冠感染症狀，自我隔離是為了謹慎起見。同時，有關方面也在進行接觸史追蹤，並采取適當的預防措施以保護軍隊。他還強調，高級軍方將領完全能夠可以從其他工作地點保持履行職責的能力。

據海岸警衛隊報告，海岸警衛隊第一副司令查爾斯·雷上將本周一新冠檢查呈陽性，此前他出現了輕微症狀並在家中隔離。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper） 因上周出國訪問，所以不在隔離之列。本周二，埃斯珀參加了有關美國海軍未來建設的會議，但沒有對五角大樓眾將領處於隔離中的狀況置評。

軍方高級將領稱，川普宣布染疫後，美國沒有提高威脅評估級別，也沒有發現新的威脅。不過，前中央情報局（CIA）局長約翰·布倫南（John Brennan）在接受媒體采訪時表示，「我們必須注意全球對手是否會利用我們注意力分散的現狀。」他說，在川普聚焦健康問題之時，中國這樣的國家可能會在香港或者南中國海搞點動作，俄羅斯可能會趁機在白俄羅斯或其他地方搞點動作。

小布什總統的安全顧問斯蒂芬·約翰·哈德利（Stephen Hadley）也警告說，對手可能會認為美國現在分了心，因此會趁機行事。

民主黨國會眾議員亞當·史密斯（Adam Smith）對川普新冠危機處理提出強烈指責，稱之威脅到國家安全。「我們的對手總是在尋找我們的任何弱點加以利用」，他說，「川普總統故作強大的可悲企圖無法愚弄每一個人。美國人知道他很虛弱，那些希望傷害我們的人也知道這一點。」

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

歐洲議會通過 籲歐盟與台灣迅速展開投資談判

歐洲議會今天通過「共同商業政策年度執行報告」決議案，呼籲歐盟執委會與台灣迅速展開投資談判。新任的貿易執委杜姆布羅夫斯基斯...

新冠「突破」五角大樓 多名將領自我隔離

五角大樓稱，美軍最高將領馬克·米利將軍（Mark Milley）以及美國參謀長聯席會議數名成員的新冠檢查均呈陰性。不過，由於他們上周在會議上和後來檢測出新冠陽性的美國海岸警衛隊第一副司令查爾斯·雷上將（Charles Ray）有接觸，因此現在均處於自我隔離中。

學術會議6會員未獲任命 日學術界重砲批菅義偉

日本首相菅義偉上任後就因為拒絕任命日本學術會議6名會員，一舉惹惱學術界，今天包括日本教育學會、日本社會學會等大型學會，及...

向普亭祝壽！俄軍試射「鋯石」超音速飛彈 畫面曝光

俄羅斯總統普亭7日迎接68歲生日，俄軍為此獻上賀禮，宣布在北極區海域成功試射一枚超高音速巡弋飛彈。

韓政府：美國制裁華為 對南韓相關企業利弊各半

韓聯社報導，南韓財長官洪楠基7日說，美國制裁華為給南韓相關企業造成一定程度的負面影響，同時也不乏產生積極作用。

北韓前駐義代理大使證實叛逃南韓 23年來層級最高

南韓執政的共同民主黨國會議員7日證實，下落不明快兩年的北韓前駐義大利代理大使趙成吉（Jo Song-gil，音譯）已赴南...

以施壓拉攏他國外交官？聯合國大會上的中國大陸「戰狼」

包含德國在內的39國10月6日在聯合國發布聲明，呼籲中國尊重維吾爾人的人權，並對香港的情勢表達關切。而同一天，數名外國外交官獨家向德國之聲分享了中國如何向各國施壓，想借此逼迫他們放棄簽署批判中國政策的聲明...

印參謀長：雖不到時候 但已做好空襲中國準備

印度媒體報導，印度空軍參謀長拉克什·庫馬爾·辛格·巴達烏里亞(Rakesh Kumar Singh Bhadauria)說，印度空軍已經做好了空襲中國的準備，但（事態）還未達到這個地步。

日女遭北韓綁架逾40年今滿56歲 母親稱「一定會救你」

1977年在13歲時遭北韓綁架的橫田惠，於5日迎來了56歲生日。而先前祈願能與女兒再次相會並持續進行活動的父親橫田滋已於6月去世...

中聯大發言 連2天批美侵犯人權、種族歧視

中國常駐聯合國代表張軍連兩天針對人權問題發言，批評美國等西方國家侵害民眾在疫情下獲取醫療資源的人權，並「嚴重關切」非裔群體遭受種族歧視。張軍並強調，部分國家藉人權問題干涉內政的行徑不得人心。

龐培歐密集訪歐亞 聯手抗中收效幾何？

美國國務卿龐培歐9月27日至10月2日再次走訪歐洲希臘、義大利、梵蒂岡和克羅埃希亞(克羅地亞)，尋求新軍事或戰略聯盟。他6日飛抵日本，與日本、澳洲與印度外長舉辦「四方安全對話」(Quad)，之後將訪蒙古、南韓。龐培歐7、8月才訪西歐、東歐，這次訪南歐，是美國意圖主導歐洲情勢，與中國爭奪歐亞影響力的再次出擊。歐洲國家在經濟利益和意識形態上與美中既有聯繫、又有衝突，龐培歐的歐洲行可說得失參半；訪問東亞和日本新首相菅義偉首度接觸，旨在推動孤立中國，也成觀察美日聯手抗中戰略的指標。

四方安全對話促加強抗中 龐培歐：保護夥伴不受中共脅迫

國務卿龐培歐6日在東京與日本、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」(Quad)，尋求對中國採取一致立場。美聯社報導，龐培歐表示，中國在區域內日益強硬的行動，讓美日印澳這四個印太國家比以往任何時候都更有必要進行合作，以保護他們的夥伴及人民不受中共的「剝削、賄賂與脅迫」。

熱門新聞

影／「打烊前2分鐘點餐的下場...」麥當勞員工拍片揭真相

最新民調！拜登在六大關鍵搖擺州穩定領先川普

新調查！中國在全球聲望暴跌 習近平信任度倒數第二

川普叫停紓困案談判 美股指數由升轉跌

道瓊收盤轉而大跌375點 川普稱停止疫情紓困談判

最新民調：川普大量流失3大區塊選民 迅速選為支持拜登

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。