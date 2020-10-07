新冠「突破」五角大樓 多名將領自我隔離

五角大樓稱，美軍最高將領馬克·米利將軍（Mark Milley）以及美國參謀長聯席會議數名成員的新冠檢查均呈陰性。不過，由於他們上周在會議上和後來檢測出新冠陽性的美國海岸警衛隊第一副司令查爾斯·雷上將（Charles Ray）有接觸，因此現在均處於自我隔離中。

五角大樓官員公布的上周和查爾斯·雷上將一起開過會的將領名單為：美國參謀長聯席會議副主席約翰·海滕（John Hyten），美國海軍作戰部長邁克爾·吉爾代上將(Admiral Michael Gilday)，美國陸軍參謀長詹姆斯·麥克康維爾上將（James McConville）、美國太平洋空軍司令查爾斯·布朗（Michael Gilday）、美國國民警衛隊總司令丹尼爾·霍坎森（Daniel Hokanson）、美國太空司令部司令約翰·雷蒙德上將（John Raymond）以及國家安全局局長、美國網絡司令部司令保羅·中曾根（Paul Nakasone）。

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，所有這些人新冠檢查都為陰性，沒有人出現新冠感染症狀，自我隔離是為了謹慎起見。同時，有關方面也在進行接觸史追蹤，並采取適當的預防措施以保護軍隊。他還強調，高級軍方將領完全能夠可以從其他工作地點保持履行職責的能力。

據海岸警衛隊報告，海岸警衛隊第一副司令查爾斯·雷上將本周一新冠檢查呈陽性，此前他出現了輕微症狀並在家中隔離。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper） 因上周出國訪問，所以不在隔離之列。本周二，埃斯珀參加了有關美國海軍未來建設的會議，但沒有對五角大樓眾將領處於隔離中的狀況置評。

軍方高級將領稱，川普宣布染疫後，美國沒有提高威脅評估級別，也沒有發現新的威脅。不過，前中央情報局（CIA）局長約翰·布倫南（John Brennan）在接受媒體采訪時表示，「我們必須注意全球對手是否會利用我們注意力分散的現狀。」他說，在川普聚焦健康問題之時，中國這樣的國家可能會在香港或者南中國海搞點動作，俄羅斯可能會趁機在白俄羅斯或其他地方搞點動作。

小布什總統的安全顧問斯蒂芬·約翰·哈德利（Stephen Hadley）也警告說，對手可能會認為美國現在分了心，因此會趁機行事。

民主黨國會眾議員亞當·史密斯（Adam Smith）對川普新冠危機處理提出強烈指責，稱之威脅到國家安全。「我們的對手總是在尋找我們的任何弱點加以利用」，他說，「川普總統故作強大的可悲企圖無法愚弄每一個人。美國人知道他很虛弱，那些希望傷害我們的人也知道這一點。」

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