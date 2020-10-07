向普亭祝壽！俄軍試射「鋯石」超音速飛彈 畫面曝光
俄羅斯總統普亭7日迎接68歲生日，俄軍為此獻上賀禮，宣布在北極區海域成功試射一枚超高音速巡弋飛彈。
俄軍總參謀長吉拉西莫夫上將（Valery Gerasimov）在視訊會議透露，位於白海（White Sea）的高希可夫海軍上將（Admiral Gorshkov）號巡防艦，6日發射一枚「鋯石」超高音速飛彈（3M22 Zircon），飛行距離約450公里、最高達28公里、極速則超過8馬赫，只用4分半就命中巴倫支海上的目標。
從俄羅斯國防部公布的畫面可見，「鋯石」飛彈脫離垂直發射管後，彈首兩側先出現火光，隨後就在一陣刺眼的閃光中突破天際。
普亭讚揚「鋯石」飛彈試射成功，稱此事對國家相當重要，也有助國家安全，並對國防部長紹伊谷、吉拉西莫夫上將與開發團隊致謝。
北約代號SS-N-33的「鋯石」超高音速飛彈採用超音速燃燒衝壓發動機，是一款反艦巡弋飛彈，在2015至2018年間共完成約12次試射，預期未來幾年可正式服役。普亭曾告訴議會，「鋯石」飛彈是一種能避開美國飛彈防禦系統的主要戰略武器，可確保俄羅斯的反應能力。
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность 440 км.— Телеканал 360° (@360tv) October 7, 2020
По словам начальника Генштаба ВС, она успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море. При этом скорость звука ракетой была превышена в восемь раз. pic.twitter.com/w7bnFWHcZc
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言