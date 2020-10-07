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北韓前駐義代理大使證實叛逃南韓 23年來層級最高
南韓執政的共同民主黨國會議員7日證實，下落不明快兩年的北韓前駐義大利代理大使趙成吉（Jo Song-gil，音譯）已赴南韓居住。
南韓國會情報委員會主席全海澈（Jeon Hae-cheol）受訪表示，趙成吉2019年7月自願前來南韓，並稱他反覆表達赴南韓的希望，整件事情保密一年多則是出於本人的強烈要求。全海澈稱趙成吉「擔心留在北韓的家人」，希望首爾不要公開他的下落。
趙成吉任期於2018年11月底屆滿前無預警棄職潛逃，據報向第三國尋求庇護，並獲義國與其他國家人身保護。南韓國情院6日就趙成吉下落一事向國會情報委員會進行簡報，在野的國民力量黨議員河泰慶（Ha Tae-keung）同日上臉書貼文，稱趙成吉被發現2019年入境南韓，並獲政府保護。
趙成吉是繼1997年變節的北韓勞動黨前書記黃長燁後，選擇落腳南韓的最高級北韓官員。也是領導人金正恩2011年上台以來，第一位抵達南韓的大使級官員。據指趙成吉偕同妻子入境，義國政府則指兩人的未成年女兒則早於同年2月被遣返北韓。
全海澈不願證實南北韓是否針對趙成吉變節舉行過會談，同時避談進一步細節。但韓民族日報已預期，南北韓關係將出現波瀾。
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