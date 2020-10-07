以施壓拉攏他國外交官？聯合國大會上的中國大陸「戰狼」

包含德國在內的39國10月6日在聯合國發布聲明，呼籲中國尊重維吾爾人的人權，並對香港的情勢表達關切。而同一天，數名外國外交官獨家向德國之聲分享了中國如何向各國施壓，想借此逼迫他們放棄簽署批判中國政策的聲明。

一名匿名的聯合國外交官告訴德國之聲，中國之所以對於39國發布的聲明感到如此不滿，是因為他們並未預期這麼多國家會公開支持該聲明。他表示，中國原本預期簽署該聲明的國家不會超過30個。

每當有國家表態要簽署批判中國政策的聲明時，中國往往會向這些國家施壓。英國駐聯合國大使艾倫(Jonathan Allen) 10月6日在聯合國大會後的一場記者會表示：「不少國家向我們表示，他們收到來自中國的壓力，包含如果他們不支持中國，中國將威脅終止與他們的經濟合作。」

2019年，中國在奧地利有意簽署一項批評中國侵犯人權的聲明後，威脅不讓奧地利在原定建造新駐中使館的地方，開始新使館的建造工程。但奧地利最後仍簽署該則聲明。中國在另一個歐洲國家簽署了相同聲明後，終止對該國的經濟援助。

如何「戰」？何以「狼」？

不過中國外交官的威嚇手段並不僅止於此。多名聯合國外交官告訴德國之聲，中國外交官曾在他們簽署批判中國政策的聲明前，對他們窮追不捨。一名外國外交官告訴德國之聲：「中國外交官會不斷出現在你面前。他們會不斷打電話給你丶傳訊息給你，不論是晚上或是周末。他們的攻勢從未間斷。」

該名外交官對德國之聲表示，她記得幾名中國外交官曾刻意恐嚇她。她說：「他們會叫我到會場外，然後將我包圍住。基本上是一個三對一的情況，而且他們當下的行為非常有侵略性。」

其他外國外交官也告訴德國之聲，中國使館人員曾多次向他們提供假訊息，謊稱這些國家的高層已同意與中國合作。德國之聲嘗試聯繫中國駐聯合國的使團，不過他們並未回應。

強勢外交適得其反

人權觀察的聯合國部主任夏邦努(Lou Charbonneau) 接受德國之聲採訪時表示：「包含俄羅斯丶敘利亞丶古巴或委內瑞拉在內的部分國家願意支持中國，其他的國家則是因為害怕被中國報復，所以選擇支持中國的立場。」

雖然中國不斷嘗試向各國施壓，德國與其盟國仍然在10月6日發布了重要的聯合國聲明。德國駐聯合國大使霍伊斯根 (Christoph Heusgen) 告訴德國之聲，他相信這次有39個國家一同發布這項聲明，顯示中國的策略已開始出現反效果。他說：「越來越多國家對於中國的行為感到不舒服。」

人權觀察的夏邦努認為，未來越來越多國家將出面批評中國侵犯人權的行為。他說：「這是個集體行動的概念。當越來越多國家出面譴責中國侵犯人權時，其他國家也會認為他們能做同樣的事。」

此外，當中國在世界貧窮地區投入更多金援時，中國對那些國家的影響力也越來越大。夏邦努仍相信，長時間來看，中國的策略不會成功。

他告訴德國之聲：「當各國持續發布各式聲明，且越來越多國家簽署這些聲明時，中國拒絕遵守國際守則的政治代價便越來越高。如果中國想成為國際社會的一份子，他們必須改變。過去幾十年來，多數國家都對中國抱持相同的看法，認為他們會改變。目前為止，歷史似乎證明他們的揣測是錯誤的。」

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