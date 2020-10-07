日女遭北韓綁架逾40年今滿56歲 母親稱「一定會救你」

1977年在13歲時遭北韓綁架的橫田惠，於5日迎來了56歲生日。而先前祈願能與女兒再次相會並持續進行活動的父親橫田滋已於6月去世。現年84歲的母親橫田早紀江表示：「每天都彷彿是在黑暗中摸索邁步。希望能快點讓她在日本看見自由」，訴求盡早解決此事。

自橫田惠遭北韓綁架後已過了40年以上。每年到了生日，早紀江都會跟滋一起準備小蛋糕和咖啡來舉行小小的慶生會，然而如今滋已不在人世。早紀江在1日的記者會上表示：「今年只有照片而已，真的很寂寞。」

據了解，綁架受害者家屬持續高齡化，早紀江自己本身也從今年夏天起，出現食慾不振等身體狀況不佳的情形。

在這樣的情況下，菅新政權已於9月成立。早紀江表示：「首相菅義偉也許會以稍微不一樣的方式展開動作。我真的是抱以期待在等待著。」而在自家的客廳裡，惠的照片旁邊擺放著滋的照片。早紀江在惠生日的5日當天，打算要這樣對他們2人說道。「我一定會救你的。爸爸也要一起唷。」

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