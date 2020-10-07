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四方安全對話促加強抗中 龐培歐：保護夥伴不受中共脅迫

世界日報 / 編譯陳韋廷／綜合6日電
美國國務卿龐培歐(右起)、澳洲外長潘恩、日本外相茂木敏充、印度外長蘇傑生等6日舉行針對中國的「四方安全對話」。(路透)
美國國務卿龐培歐(右起)、澳洲外長潘恩、日本外相茂木敏充、印度外長蘇傑生等6日舉行針對中國的「四方安全對話」。(路透)

國務卿龐培歐6日在東京與日本、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」(Quad)，尋求對中國採取一致立場。美聯社報導，龐培歐表示，中國在區域內日益強硬的行動，讓美日印澳這四個印太國家比以往任何時候都更有必要進行合作，以保護他們的夥伴及人民不受中共的「剝削、賄賂與脅迫」。

龐培歐並稱「我們在南海與東海、湄公河、喜馬拉雅山區與台灣海峽都見到這種情況，這些只是幾個例子」。

這是自新冠肺炎大流行以來，四方安全對話組織首次舉行面對面會談。龐培歐指責中國掩蓋疫情並讓疫情惡化，還採取日益強硬的行動威脅區域內的自由、民主與多樣性。

這場會談距離美國總統大選不到一個月，美中近來因疫情、貿易、科技、香港、台灣與人權等問題關係緊張。中國和印度此前還在喜馬拉雅山邊境爆發衝突，澳洲與中國關係也在近幾個月惡化。

日本則在會中提出釣魚台群島(日本稱尖閣諸島)問題，對中國宣稱擁有釣魚台主權感到擔憂，並認為中國日益增加的軍事活動是安全威脅。日本7月發表的防衛白皮書也指責中方片面改變南海現狀。

日本希望四方安全對話正規化，並擴大與其他國家的合作，但分析人士指出，每個成員對中國都有自己的政治立場，即便他們認為中國是共同的威脅，也很難就具體步驟達成共識。

這是龐培歐去年7月以來首度造訪東亞，因川普總統感染新冠病毒加上疫情陰影籠罩白宮，龐培歐取消訪問南韓與蒙古，僅在日本停留一天。他在會談開始前，與日本首相菅義偉以及日澳印三國外長進行一對一會晤。

日本 龐培歐 疫情

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