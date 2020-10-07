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吉爾吉斯暴動升溫 反對派決組新政府

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
吉爾吉斯總統熱恩別科夫（中）近日在政變中大勢已去。（Photo by government.ru on Wikimedia Commons under the Creative Commons Attribution 4.0 International license）
吉爾吉斯總統熱恩別科夫（中）近日在政變中大勢已去。（Photo by government.ru on Wikimedia Commons under the Creative Commons Attribution 4.0 International license）

吉爾吉斯近日議會大選出爐，反對派僅1個黨獲得議會席次，不滿選舉結果因此發動抗爭，近5000人上街抗議選舉不公，還將許多牢中的前政府官員放出來，一起組成新政府，而軍隊似乎也不再效忠政府，現任總統熱恩別科夫更不見蹤影。不過他透過秘密管道向外界表示，他還是會想辦法重新掌握權力。

根據《英國廣播公司》報導，吉爾吉斯近日大選結果揭曉，在比例代表制的選舉中，超過16個政黨參與選舉，只有4個黨進入議會獲得席次，而支持現任總統熱恩別科夫就有3個，只有1個反對黨跨過能獲得席次的7%門檻，引發反對派不滿，發動民眾上街抗爭，隨後更攻下了國會大廈。

《CNN》提到，警察原本使用水砲、鎮暴彈與催淚瓦斯鎮壓群眾，不過後來抗議群眾人數愈來愈多，最終國會大廈遭到突破，許多民眾紛紛衝進去搞破壞，或是慶祝熱恩別科夫政權垮台，而反對派則在吉爾吉斯首都比什凱克的飯店召開議會。

反對派指控親總統的政黨在選舉時舞弊，因此發動政變，將許多以前執政黨的官員從牢中放出來（因政治鬥爭等原因入獄），根據當地記者稱，反對派已經全面掌握了首都的維安，但眾多反對派還在協商，無法決定誰要出頭選總統，目前他們先選出了傑帕洛夫（也是被關的前官員）擔任總理（議會最高領袖）。

熱恩別科夫透過秘密管道對外表示，反對派的目的就是要推翻他，而非單純釐清選舉結果，他的政黨向群眾呼籲，應回歸到體制內解決問題。不過很多當地觀察家認為，熱恩別科夫基本上已經失去他所有的權力，只是目前尚未明瞭誰將會取代他領導吉爾吉斯。

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吉爾吉斯 警察

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