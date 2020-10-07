印參謀長：雖不到時候 但已做好空襲中國準備

印度媒體報導，印度空軍參謀長拉克什·庫馬爾·辛格·巴達烏里亞(Rakesh Kumar Singh Bhadauria)說，印度空軍已經做好了空襲中國的準備，但（事態）還未達到這個地步。

環球時報引述「今日印度」指出，巴達烏里亞5日表示，對「陣風」戰鬥機的整合使印度在與對手的競爭中占據優勢。他說：「『陣風』的整合給印度空軍帶來了一個遙遙領先的平台，這將給我們帶來優勢，並將使我們擁有先發制人進行縱深打擊的能力。」巴達烏里亞還稱：「在未來五年，我們將開始引進83架LCA Mark 1A『光輝』戰鬥機，同時還訂購了HTT-40教練機（印度國產初級教練機）和輕型戰鬥直升機（LCH）。」

巴達烏里亞稱，在中印邊境對峙期間，局勢沒有達到實施空襲的地步，但印度空軍已經做好了準備。他表示，印度空軍已經「完全準備好」應對任何可能的衝突，包括兩線戰爭。

文章稱，在巴達烏里亞發表上述言論之際，印度與中國和巴基斯坦在邊境地區的關係日益緊張。巴達烏里亞並稱，巴基斯坦和中國正在密切合作，正在進行「廣泛的演習」，巴基斯坦在很多方面都依賴中國。

巴達烏里亞表示，如果發生衝突，中國沒有理由能夠戰勝印度。「我們已經在所有相關地區都進行了部署，『拉達克地區』只是其中的一小部分，印度空軍負責與中國的邊境對峙。我們部署的位置很好，我們準備好應付任何衝突，包括兩線戰爭」，巴達烏里亞補充說，「我們已經部署了強大的力量來應對任何突發事件。」

另據中央社報導，印度總理莫迪與中國國家主席習近平可望在11月17日起召開金磚國家領袖峰會時，透過視訊會面，印度盼兩人有機會對話解決僵局。

印度快報指出，莫迪與習近平以視訊出席金磚國家領袖峰會，將是印度與中國部隊5月初在拉達克東部爆發對峙與衝突以來，兩人首次會面。

如果莫迪和習近平仍無法在金磚國家領袖峰會進行對話解決邊境對峙僵局，兩人還將在11月21、22日透過視訊出席20國集團（G20）高峰會，這將是兩人另一次對話機會。