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中聯大發言 連2天批美侵犯人權、種族歧視

世界日報 / 記者林汪靜╱綜合報導

中國常駐聯合國代表張軍連兩天針對人權問題發言，批評美國等西方國家侵害民眾在疫情下獲取醫療資源的人權，並「嚴重關切」非裔群體遭受種族歧視。張軍並強調，部分國家藉人權問題干涉內政的行徑不得人心。

張軍5日在聯合國大會第3委員會一般性辯論中，代表中國、白俄羅斯、緬甸、俄羅斯等26個國家發言，批評美西方國家侵犯人權，強調應立即徹底取消單邊強制措施，並對系統性種族歧視表示嚴重關切。

中新社報導，張軍表示，新冠肺炎疫情持續對所有國家特別是發展中國家造成嚴重影響，應對疫情並實現恢復需要全球團結和國際合作。單邊強制措施違反「聯合國憲章」宗旨和原則、國際法、多邊主義和國際關係基本準則；對人權造成不可否認的影響，有礙充分實現社會經濟發展，有損受影響國家民眾的福祉；損害健康權，阻礙人們獲得藥物、醫療技術、設備及物資。

張軍重申，77國集團和中國以及不結盟運動圍繞取消單邊強制措施發表的有關聲明和宣言。張軍說，「我們歡迎聯合國大會近期通過決議，強烈敦促各國不頒布、不實施任何不符合國際法和「聯合國憲章」的單邊經濟、金融或貿易措施。」他呼籲，立即徹底取消單邊強制措施，確保國際社會所有成員全面高效應對新冠肺炎疫情。

張軍還說，美國非裔弗洛伊德死亡和布雷克遭槍擊等事件，反映了美國長期存在、根深蒂固的種族歧視、警察暴力和社會不平等。在一些國家，少數族裔特別是非洲人後裔在疫情期間死亡率遠遠高於其所占人口比例，他對有關國家移民拘留中心中移民的健康狀況深表關切，稱其反映出當代形式的種族歧視。

另據新華社報導，第三委員會6日審議人權問題時，張軍當場嚴厲駁斥美國、德國、英國等國家「惡意抹黑中國，干涉中國內政。」，堅決反對並完全拒絕美國等少數國家的不實指責。他並稱，這些國家借人權問題干涉內政的行徑不得人心。

張軍表示，巴基斯坦代表55國發表涉港問題共同發言，古巴代表45國發表涉疆問題共同發言，科威特代表3個阿拉伯國家共同發言，還有很多國家單獨發言支持中國。事實證明，美國等少數國家動輒指責施壓、干涉別國內政的卑劣行徑已人心盡失，完全違背世界各國人民意願，完全站到了國際社會的對立面。

人權 疫情 聯合國

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