影／「雷神」克里斯漢斯沃親自參與！袋獾終返澳洲大陸
在澳洲大陸絕跡超過3000年後，外號「塔斯馬尼亞惡魔（Tasmanian devil）」的袋獾最近在著名演員克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）的幫助下重新引進澳洲。
保育團體澳洲方舟（Aussie Ark）主席佛克納（TimFaulkner）表示袋獾是有袋類的食肉動物，此舉能夠改造整個環境，在經歷數百年狐狸及其他入侵性掠食性動物破壞後，恢復並重新平衡森林生態。
澳洲方舟表示這是「歷史性」一步，專家認為此舉可恢復並重新平衡森林生態，盼望在2021年繁殖季能迎來新生命。袋獾曾在1990年代中期因一種傳染性面部腫瘤疾病肆虐後，便被歸類為瀕危動物。
澳洲方舟（Aussie Ark）10月5日在巴靈頓高地（Barrington Tops）面積400公頃保護區野放26隻袋獾。由於復育及再引入計畫不可能一蹴而及，第一批引入的袋獾將先在這個庇護所生活一段時間，同時透過攝影機追蹤、監測儀器等，評估袋獾適應情況。如若計畫進展順利，第二批、40隻的袋獾則將在後年再引入同一動物庇護所，進行復育與後續野放試驗。
據澳洲政府環保當局指出，袋獾不會對人類或牲畜構成危險，但會在被攻擊時保護自己，且可能造成嚴重傷害。
福克納也樂觀表示：「我真的相信隨著時間流逝，塔斯馬尼亞惡魔會成為澳洲大陸尋常的一份子，3,000年前他們就在這裡了，對於生態環境來說，這千年不過一眨眼。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言