影／「雷神」克里斯漢斯沃親自參與！袋獾終返澳洲大陸

在澳洲大陸絕跡超過3000年後，外號「塔斯馬尼亞惡魔（Tasmanian devil）」的袋獾最近在著名演員克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）的幫助下重新引進澳洲。

保育團體澳洲方舟（Aussie Ark）主席佛克納（TimFaulkner）表示袋獾是有袋類的食肉動物，此舉能夠改造整個環境，在經歷數百年狐狸及其他入侵性掠食性動物破壞後，恢復並重新平衡森林生態。

澳洲方舟表示這是「歷史性」一步，專家認為此舉可恢復並重新平衡森林生態，盼望在2021年繁殖季能迎來新生命。袋獾曾在1990年代中期因一種傳染性面部腫瘤疾病肆虐後，便被歸類為瀕危動物。

澳洲方舟（Aussie Ark）10月5日在巴靈頓高地（Barrington Tops）面積400公頃保護區野放26隻袋獾。由於復育及再引入計畫不可能一蹴而及，第一批引入的袋獾將先在這個庇護所生活一段時間，同時透過攝影機追蹤、監測儀器等，評估袋獾適應情況。如若計畫進展順利，第二批、40隻的袋獾則將在後年再引入同一動物庇護所，進行復育與後續野放試驗。

據澳洲政府環保當局指出，袋獾不會對人類或牲畜構成危險，但會在被攻擊時保護自己，且可能造成嚴重傷害。