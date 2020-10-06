防疫不力、糧食管制 敘利亞恐爆饑荒

「人們寧願死在家中，也不願去醫院。」在大馬士革醫院工作的醫生穆斯塔法指出，敘利亞長達9年多的內戰，讓許多醫護人才外流，加上人民對政府失去信任，導致敘利亞在疫情爆發後，陷入困境。目前敘利亞幣值重貶，國內糧食減產，新上路的糧食管制讓許多家庭陷入危機，專家擔憂將爆發大規模饑荒！

根據《半島電視台》報導，敘利亞官方公布的新冠肺炎病例為4366例，其中205人死亡，但一些醫生、居民和公衛專家表示，這些數字並不能反映新冠病毒在當地爆發的真實程度。

染疫者拒絕檢測

敘利亞政策研究中心的創辦人之一的扎奇•麥赫奇表示，「(確診和死亡的)實際數量與官方數字之間存在巨大差距，因為政府缺乏資源和接收病人的能力，但也因為政府希望減輕疫情引發的預期外影響，像是社會動蕩。」

根據聯合國3月份發表的報告，自2011年戰爭爆發以來，百分之70的醫護人員已經離開該國。化名A的20歲大馬士革郊區青年雖然發高燒，失去嗅覺味覺，但他選擇在家裡隔離，上網或打電話尋求幫助，拒絕接受檢測。

A表示，接受檢測需要246美金，高於他一個月的薪水。此外，長期內戰讓人民對官方機構缺乏信任感，造成臉書上出現大量提供新冠病毒相關諮詢的團體，和出租氧氣罐給患者使用的企業。

糧食管制問題大

根據《衛報》報導，敘利亞政府近日又頒布新規定，每2人的家庭1天只能購買1袋麵包(大餅)，4人家庭2袋，6人家庭3袋，7人以上最多也只能買4袋，讓人口眾多的大家庭陷入困境。

這項措施延續著今年政府推出的「智慧卡」系統，必須持卡才能在公營麵包店買麵包，想多買的人只能去黑市，花5倍的價錢買麵包。雖然阿薩德已經在敘利亞多數地區重新掌權，可是面對幣值重貶、嚴重的通貨膨脹和新冠疫情，在政府軍範圍生存的人民仍然苦不堪言。

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