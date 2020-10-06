快訊

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫不力、糧食管制 敘利亞恐爆饑荒

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
多年內戰讓敘利亞疫情陷入困境，但新上路的糧食管制凸顯更大問題，專家擔憂將爆發大規模饑荒！（Photo by 聯合國兒童基金會）
多年內戰讓敘利亞疫情陷入困境，但新上路的糧食管制凸顯更大問題，專家擔憂將爆發大規模饑荒！（Photo by 聯合國兒童基金會）

「人們寧願死在家中，也不願去醫院。」在大馬士革醫院工作的醫生穆斯塔法指出，敘利亞長達9年多的內戰，讓許多醫護人才外流，加上人民對政府失去信任，導致敘利亞在疫情爆發後，陷入困境。目前敘利亞幣值重貶，國內糧食減產，新上路的糧食管制讓許多家庭陷入危機，專家擔憂將爆發大規模饑荒！

根據《半島電視台》報導，敘利亞官方公布的新冠肺炎病例為4366例，其中205人死亡，但一些醫生、居民和公衛專家表示，這些數字並不能反映新冠病毒在當地爆發的真實程度。

染疫者拒絕檢測

敘利亞政策研究中心的創辦人之一的扎奇•麥赫奇表示，「(確診和死亡的)實際數量與官方數字之間存在巨大差距，因為政府缺乏資源和接收病人的能力，但也因為政府希望減輕疫情引發的預期外影響，像是社會動蕩。」

根據聯合國3月份發表的報告，自2011年戰爭爆發以來，百分之70的醫護人員已經離開該國。化名A的20歲大馬士革郊區青年雖然發高燒，失去嗅覺味覺，但他選擇在家裡隔離，上網或打電話尋求幫助，拒絕接受檢測。

A表示，接受檢測需要246美金，高於他一個月的薪水。此外，長期內戰讓人民對官方機構缺乏信任感，造成臉書上出現大量提供新冠病毒相關諮詢的團體，和出租氧氣罐給患者使用的企業。

糧食管制問題大

根據《衛報》報導，敘利亞政府近日又頒布新規定，每2人的家庭1天只能購買1袋麵包(大餅)，4人家庭2袋，6人家庭3袋，7人以上最多也只能買4袋，讓人口眾多的大家庭陷入困境。

這項措施延續著今年政府推出的「智慧卡」系統，必須持卡才能在公營麵包店買麵包，想多買的人只能去黑市，花5倍的價錢買麵包。雖然阿薩德已經在敘利亞多數地區重新掌權，可是面對幣值重貶、嚴重的通貨膨脹和新冠疫情，在政府軍範圍生存的人民仍然苦不堪言。

【更多精采內容，詳見

敘利亞 醫護人員 戰爭

相關新聞

金正恩下達80天「戰鬥」令 黨全代會前力振經濟

北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩已下令全國展開80天的「戰鬥」，以在明年1月朝鮮勞動黨全國代表大會登場前，在經濟等各方...

金磚峰會 莫迪可望視訊習近平談邊境僵局

印度與中國部隊拉達克對峙迄今無法解決，印度總理莫迪與中國國家主席習近平可望在11月17日起召開金磚國家領袖峰會時，透過視...

影／「雷神」克里斯漢斯沃親自參與！袋獾終返澳洲大陸

在澳洲大陸絕跡超過3000年後，外號「塔斯馬尼亞惡魔（Tasmanian devil）」的袋獾最近在著名演員克里斯漢斯沃...

防疫不力、糧食管制 敘利亞恐爆饑荒

「人們寧願死在家中，也不願去醫院。」在大馬士革醫院工作的醫生穆斯塔法指出，敘利亞長達9年多的內戰，讓許多醫護人才外流，加上人民對政府失去信任，導致敘利亞在疫情爆發後...

日相菅義偉見蓬佩奧 確認日美緊密合作

日本首相菅義偉今天進行就任以來首度「會見外交」，跟來訪的美國國務卿蓬佩奧舉行會談，確認雙方緊密合作等政策方向

四方會談齊力抗中 蓬佩奧讚菅義偉正道力量

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天盛讚日本新任首相菅義偉是「正道力量」，還說他相信菅義偉會致力強化美日關係

影／國會大選爆醜聞 吉爾吉斯示威者攻佔政廳釀120傷

吉爾吉斯（Kyrgyzstan）國會選舉爆出有政黨以煤炭賄買選民的傳聞引發大規模示威，數千人10月5日晚間上街抗議選舉舞...

對中頻秀武器…印度射飛彈輔助魚雷 「反潛大突破」

印度國防研究暨發展組織（DRDO）今天宣布，由飛彈輔助發射的反潛魚雷試射成功，射程比一般魚雷遠了許多，是印度反潛武器的重大突破。由於中國潛艦近年頻頻出沒印度洋，甚至可能透過巴基斯坦瓜達爾港的常態性補給長期駐紮在印度洋，成為印度安全上的威脅；因此印度這項反潛武器技術的突破，將讓軍方有能力抵抗中國威脅。

日本學術會議任命風波 政府提拒絕任命見解

日本內閣府人員今天在一場公聽會提出書面見解，除表示首相沒有義務依照日本學術會議推薦進行新會員任命，並透過任命行使監督權；...

影／狂風暴雨釀至少4死30失蹤 暴風雨重創法南、義北

致命暴風雨近日襲擊法國南部和義大利北部，造成兩國共計至少4人喪命和30人失蹤，多處道路和橋梁受損或被摧毀，數千人無電可用...

金正恩怎麼了？下令停止造神 還向民眾道歉…

統治北韓的金氏王朝數十年來把自己描繪成不會犯錯的神人。

地中海風暴：惹火法國加希臘...土耳其如何試探歐盟底線？

近幾個月來，東地中海出現了北約「茶壺內的風暴」。事主是交惡已久的北約會員國土耳其和希臘，兩者在愛琴海的主權爭議長達數十年，本次也是由衍生而出的海事權利之爭。由於涉及地緣政治與經濟利益，現在已演變成做公親的法國與土耳其起衝突，且讓不少歐洲、中東國家都捲入其中。

熱門新聞

川普離院遊車河被罵翻 特勤怒「他有關心我們嗎」

刻意展現主場優勢 川普返回白宮摘口罩敬禮

川普長子也看不下去：父親太瘋狂了

日本AirAsia宣布收攤 12月5日起結束旗下4條航線營運

白宮發言人也確診新冠肺炎 撇事先不知川普幕僚染疫

「相信會再回來」空姐最後一趟航班 機上廣播淚崩告別

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。