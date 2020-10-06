影／國會大選爆醜聞 吉爾吉斯示威者攻佔政廳釀120傷

吉爾吉斯（Kyrgyzstan）國會選舉爆出有政黨以煤炭賄買選民的傳聞引發大規模示威，數千人10月5日晚間上街抗議選舉舞弊，示威者更在凌晨衝入政府總部和國會所在的大樓「白宮」（White House）。

吉爾吉斯於10月4日舉行國會大選，不過投票前夕發生兩起事件可能左右選情，首先是檢方正在調查有政黨以好幾大袋煤炭收買選民的傳聞，另一起則是網路廣傳不利於在野政黨的影片。反對派支持者10月5日在首都比什凱克（Bishkek）上街，要求親俄羅斯的總統秦貝科夫（Sooronbay Jeenbekov）下台。

示威者試圖強闖政府大樓時，遭警方動用水炮、震撼彈、催淚彈等武器驅散。多批示威者在廣場附近街道與警員爆發衝突，入夜後仍未平息。根據當地媒體報導，示威者於6日凌晨闖入並佔領「白宮」。甚至有目擊者見到示威者闖入國安委員會（SCNS）大樓內的監獄，將前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）釋放。