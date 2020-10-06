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影／國會大選爆醜聞 吉爾吉斯示威者攻佔政廳釀120傷

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
吉爾吉斯國會選舉爆出有政黨以煤炭賄買選民的傳聞引發大規模示威，數千人10月5日晚間上街抗議選舉舞弊，示威者更在凌晨衝入政府總部和國會所在的大樓。路透
吉爾吉斯國會選舉爆出有政黨以煤炭賄買選民的傳聞引發大規模示威，數千人10月5日晚間上街抗議選舉舞弊，示威者更在凌晨衝入政府總部和國會所在的大樓。路透

吉爾吉斯（Kyrgyzstan）國會選舉爆出有政黨以煤炭賄買選民的傳聞引發大規模示威，數千人10月5日晚間上街抗議選舉舞弊，示威者更在凌晨衝入政府總部和國會所在的大樓「白宮」（White House）。

吉爾吉斯於10月4日舉行國會大選，不過投票前夕發生兩起事件可能左右選情，首先是檢方正在調查有政黨以好幾大袋煤炭收買選民的傳聞，另一起則是網路廣傳不利於在野政黨的影片。反對派支持者10月5日在首都比什凱克（Bishkek）上街，要求親俄羅斯的總統秦貝科夫（Sooronbay Jeenbekov）下台。

示威者試圖強闖政府大樓時，遭警方動用水炮、震撼彈、催淚彈等武器驅散。多批示威者在廣場附近街道與警員爆發衝突，入夜後仍未平息。根據當地媒體報導，示威者於6日凌晨闖入並佔領「白宮」。甚至有目擊者見到示威者闖入國安委員會（SCNS）大樓內的監獄，將前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）釋放。

吉爾吉斯衛生當局指出衝突中至少120人受傷，傷者一半為執法人員，其中多名傷者情況危急。面對示威，總統秦貝科夫呼籲抗議活動組織者們保持理智，並表示總統府會與全國16個政黨的領袖會晤以化解危機。

示威者試圖強闖政府大樓時，遭警方動用水炮、震撼彈、催淚彈等武器驅散。多批示威者在廣場附近街道與警員爆發衝突，入夜後仍未平息。路透
示威者試圖強闖政府大樓時，遭警方動用水炮、震撼彈、催淚彈等武器驅散。多批示威者在廣場附近街道與警員爆發衝突，入夜後仍未平息。路透

吉爾吉斯

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