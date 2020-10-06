快訊

爆老董隔離外出吹哨者疑遭炒 康軒公關：涉外洩高度機密

小鬼追思音樂會民眾「解壓縮」排隊 粉絲暴衝引爭執

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對中頻秀武器…印度射飛彈輔助魚雷 「反潛大突破」

世界日報 / 編譯中心／綜合5日電
印度成功試射射程650公里的超音速反潛飛彈。（取材自推特）
印度成功試射射程650公里的超音速反潛飛彈。（取材自推特）

印度國防研究暨發展組織（DRDO）今天宣布，由飛彈輔助發射的反潛魚雷試射成功，射程比一般魚雷遠了許多，是印度反潛武器的重大突破。由於中國潛艦近年頻頻出沒印度洋，甚至可能透過巴基斯坦瓜達爾港的常態性補給長期駐紮在印度洋，成為印度安全上的威脅；因此印度這項反潛武器技術的突破，將讓軍方有能力抵抗中國威脅。

印度國防研究暨發展組織聲明表示，研發的超音速飛彈輔助發射魚雷系統（SMART）今天在奧里薩省（Odisha）惠勒島（Wheeler Island）綜合飛彈試射場試射成功。

聲明表示，這項測試的所有目標，包括飛彈輔助發射魚雷系統達到飛行的距離和高度、鼻錐分離、魚雷發射及減速裝置的部署都完美達成。

國防研究暨發展組織表示，SMART是由超音速飛彈輔助發射的輕型反潛魚雷系統，用於遠超過魚雷打擊範圍的反潛作戰；這項試射和展示對印度的反潛作戰能力具有重要意義。

印度國防部長辛赫稍後推文祝賀，並指這是建立反潛作戰防區外能力的重大技術突破。

中印關係近年越趨緊張，印度與中國部隊5月初起在拉達克東部對峙迄今未解決，且發生45年來首次死傷衝突及中印控制線首次開槍事件，因此印度最近頻頻測試與展示國防武器。

延伸閱讀

限制中企投資 中國駐印度大使：損人不利己

「抗中」不能停 龐培歐在東京四邊會談繼續集結盟友

新興國救市 通膨問題難解

亞股失血 台股逆勢吸金

相關新聞

金正恩下達80天「戰鬥」令 黨全代會前力振經濟

北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩已下令全國展開80天的「戰鬥」，以在明年1月朝鮮勞動黨全國代表大會登場前，在經濟等各方...

金磚峰會 莫迪可望視訊習近平談邊境僵局

印度與中國部隊拉達克對峙迄今無法解決，印度總理莫迪與中國國家主席習近平可望在11月17日起召開金磚國家領袖峰會時，透過視...

四方會談齊力抗中 蓬佩奧讚菅義偉正道力量

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天盛讚日本新任首相菅義偉是「正道力量」，還說他相信菅義偉會致力強化美日關係

影／國會大選爆醜聞 吉爾吉斯示威者攻佔政廳釀120傷

吉爾吉斯（Kyrgyzstan）國會選舉爆出有政黨以煤炭賄買選民的傳聞引發大規模示威，數千人10月5日晚間上街抗議選舉舞...

對中頻秀武器…印度射飛彈輔助魚雷 「反潛大突破」

印度國防研究暨發展組織（DRDO）今天宣布，由飛彈輔助發射的反潛魚雷試射成功，射程比一般魚雷遠了許多，是印度反潛武器的重大突破。由於中國潛艦近年頻頻出沒印度洋，甚至可能透過巴基斯坦瓜達爾港的常態性補給長期駐紮在印度洋，成為印度安全上的威脅；因此印度這項反潛武器技術的突破，將讓軍方有能力抵抗中國威脅。

日本學術會議任命風波 政府提拒絕任命見解

日本內閣府人員今天在一場公聽會提出書面見解，除表示首相沒有義務依照日本學術會議推薦進行新會員任命，並透過任命行使監督權；...

影／狂風暴雨釀至少4死30失蹤 暴風雨重創法南、義北

致命暴風雨近日襲擊法國南部和義大利北部，造成兩國共計至少4人喪命和30人失蹤，多處道路和橋梁受損或被摧毀，數千人無電可用...

金正恩怎麼了？下令停止造神 還向民眾道歉…

統治北韓的金氏王朝數十年來把自己描繪成不會犯錯的神人。

地中海風暴：惹火法國加希臘...土耳其如何試探歐盟底線？

近幾個月來，東地中海出現了北約「茶壺內的風暴」。事主是交惡已久的北約會員國土耳其和希臘，兩者在愛琴海的主權爭議長達數十年，本次也是由衍生而出的海事權利之爭。由於涉及地緣政治與經濟利益，現在已演變成做公親的法國與土耳其起衝突，且讓不少歐洲、中東國家都捲入其中。

反對單邊制裁 中國：歐美侵犯人權

中國、俄羅斯和其他共26個國家呼籲美國和西方國家停止單邊實施制裁。他們說，這樣會使得對抗疫情的難度加大。

「抗中」不能停 龐培歐在東京四邊會談繼續集結盟友

美國總統川普染疫以致新冠肺炎危機撼動華府之際，美國國務卿龐培歐今天（6日）仍將按計劃在日本東京，與日本、澳洲和印度舉行這...

英國女王肯定主流媒體 稱讚提供重要公共服務

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）今天對記者發出訊息，大力肯定傳統媒體的價值，稱讚主流媒體在新冠肺炎...

熱門新聞

川普離院遊車河被罵翻 特勤怒「他有關心我們嗎」

刻意展現主場優勢 川普返回白宮摘口罩敬禮

日本AirAsia宣布收攤 12月5日起結束旗下4條航線營運

小心洗澡玩具！水噴到眼睛 2歲寶寶得蜂窩性組織炎險失明

白宮發言人也確診新冠肺炎 撇事先不知川普幕僚染疫

川普長子也看不下去：父親太瘋狂了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。