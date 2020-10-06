對中頻秀武器…印度射飛彈輔助魚雷 「反潛大突破」

印度國防研究暨發展組織（DRDO）今天宣布，由飛彈輔助發射的反潛魚雷試射成功，射程比一般魚雷遠了許多，是印度反潛武器的重大突破。由於中國潛艦近年頻頻出沒印度洋，甚至可能透過巴基斯坦瓜達爾港的常態性補給長期駐紮在印度洋，成為印度安全上的威脅；因此印度這項反潛武器技術的突破，將讓軍方有能力抵抗中國威脅。

印度國防研究暨發展組織聲明表示，研發的超音速飛彈輔助發射魚雷系統（SMART）今天在奧里薩省（Odisha）惠勒島（Wheeler Island）綜合飛彈試射場試射成功。

聲明表示，這項測試的所有目標，包括飛彈輔助發射魚雷系統達到飛行的距離和高度、鼻錐分離、魚雷發射及減速裝置的部署都完美達成。

國防研究暨發展組織表示，SMART是由超音速飛彈輔助發射的輕型反潛魚雷系統，用於遠超過魚雷打擊範圍的反潛作戰；這項試射和展示對印度的反潛作戰能力具有重要意義。

印度國防部長辛赫稍後推文祝賀，並指這是建立反潛作戰防區外能力的重大技術突破。

中印關係近年越趨緊張，印度與中國部隊5月初起在拉達克東部對峙迄今未解決，且發生45年來首次死傷衝突及中印控制線首次開槍事件，因此印度最近頻頻測試與展示國防武器。