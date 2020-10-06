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影／狂風暴雨釀至少4死30失蹤 暴風雨重創法南、義北
致命暴風雨近日襲擊法國南部和義大利北部，造成兩國共計至少4人喪命和30人失蹤，多處道路和橋梁受損或被摧毀，數千人無電可用。
艾力克斯暴風雨（Storm Alex）於10月1日直擊法國西部沿岸，為法國各地帶來強風豪雨，其後撲向義大利北部多個地區，為法義兩國邊界地區帶來強風豪雨，24小時累計降雨量高達500毫米，一旁的瑞士部分地區也降下創紀錄雨量，強烈陣風迫使當局關閉道路和山區。
目前法國尼斯（Nice）有8人失蹤，義大利邊界地區則另有22人下落不明。法國當局動員軍隊和數百名救難隊員搜索失蹤人員等，包括出動直升機運送救援物資和撤離受困人員，但許多道路的部分路段崩毀，阻礙救難作業。
法國尼斯市長艾斯卓西（Christian Estrosi）形容，洪水造成的破壞是「百年首見」。還指出尼斯當地超過百棟房屋受到嚴重破壞，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則透過推特感謝救難人員，並盼全法共同度過難關。
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