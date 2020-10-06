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反對單邊制裁 中國：歐美侵犯人權

德國之聲 / 德國之聲中文網

中國、俄羅斯和其他共26個國家呼籲美國和西方國家停止單邊實施制裁。他們說，這樣會使得對抗疫情的難度加大。

聯合國大會第三委員會一般性辯論上，中國駐聯合國大使張軍在聯合國代表宣讀這份聲明，指責美國侵犯人權、系統性的種族歧視，並透過經濟制裁阻礙其他國家的發展。

這26國呼籲立即全面解除「單方面強制措施」，以確保國際社會所有成員能全面有效地應對新冠肺炎。聲明中指出:「單邊強制措施損害健康權，阻礙人們獲得藥物、醫療技術、設備及物資。」

聲明中提到:「應對新冠肺炎並從中恢復，需要全球團結和國際合作......然而，我們持續目睹單方面強制措施的應用。這違背了《聯合國憲章》和國際法的宗旨和原則。」

在系統性種族歧視方面，聲明中特別點名美國近來發生的非裔人士遭到警方不當對待的事件，並強調在一些國家，少數族裔特別是非洲人後裔，在疫情期間死亡率遠遠高於其所佔人口比例。聲明也對有關國家移民拘留中心中移民的健康狀況表達關切，認為其反映出「當代形式種族歧視」。

該聲明由中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗、尼加拉瓜、委內瑞拉等美國對其實施懲罰性制裁的國家簽署。其他參與連署的國家還包括安哥拉、安提瓜和巴布達、白俄羅斯、布隆迪、柬埔寨、喀麥隆、古巴、赤道幾內亞、厄立特裡亞、老撾、緬甸、納米比亞、巴基斯坦、巴勒斯坦、聖文森特和格林納丁斯、南蘇丹、蘇丹、蘇裡南、敘利亞、津巴布韋。

此聲明在關注人權和人道主義事務的聯合國大會第三委員會提出格外引人注目。在過去的4年裡，華盛頓和歐盟加快了使用制裁來反制各國的行為，從俄羅斯入侵克裡米亞，到朝鮮和伊朗的核計劃，再到委內瑞拉領導人的不當統治和權利侵犯。

制裁可以試圖將這些國家或其組織排除在以美元為基礎的全球貿易體系之外，並扣押某些司法管轄區的資產。

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