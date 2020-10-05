白俄羅斯抗議持續 總統盧卡申科不得安寧

在明斯克，警察使用高壓水炮對付示威者並逮捕多人。和此前的幾個周日一樣，當局動用了大規模的安全部隊和裝甲車。為了阻止抗議者湧入，警方還限制人們使用移動互聯網和公共交通。

在示威活動開始前，組織方宣布此次抗議是專門為「政治犯」舉行的。他們呼籲示威參加者游行至明斯克的奧克雷蒂納監獄。這裡關押著此前抗議集會中被逮捕的一些示威者。示威者通過通信服務Telegram中的反對派頻道 Nexta Live 進行聯絡，該服務現在已經有 200 多萬人訂閱。

「我們沒有忘記他們」

據反對派頻道 「Nexta」消息，白俄羅斯當局已經對盧卡申科（Alexander Lukaschenko）的反對者--包括活動人士和博客作者啟動了250多起刑事訴訟。報道稱，「當局把這些人當做人質。」 「我們沒有忘記他們，我們要求所有政治犯獲得自由！」

布魯塞爾和華盛頓對白俄羅斯政府和政府官員實施制裁數天之後，明斯克爆發了這次示威活動。歐盟制裁了約40名白俄羅斯官員，其中包括內務部長及其副手、警察、法官和拘留中心負責人。作為回應，白俄羅斯宣布已經擬定了制裁歐洲官員的名單，但沒有透露相關人員的姓名。

自8月9日總統選舉以來，每個周末都有數萬白俄羅斯人舉行示威，反對執政26年的總統盧卡申科。他們指責總統選舉舞弊，要求重新選舉。示威者堅信流亡的反對派領導人斯維特拉娜·季哈諾夫斯卡婭（Swetlana Tichanowskaja ）才是這次選舉的真正獲勝者。

季哈諾夫斯卡婭尋求與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等西方領導人接觸。周二她將在柏林與德國總理默克爾（Angela Merkel ）會面。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】