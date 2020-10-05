法國海外領地獨立公投 些微差距未通過

南太平洋的小島新喀里多尼亞屬於法國海外領土，4日宣布獨立公投結果，仍以些微差距選擇未能獨立。對於獨立公投失敗，法國總統馬克宏表示，感謝海外領地人民對法國當局的信任。其實法國近期煩心於疫情控制，並未對新喀的獨立案做出明顯「拉票」動作，在新喀獨立與否兩派更加極化的當下，反獨派的共和黨持有的席次仍稍多，讓鼓吹獨立為首的卡奈克族等人民難敵投票機制。

新喀還是法國的！

根據《英國廣播公司》報導，法國海外領地新喀里多尼亞是位於南太平洋、位於澳洲的東部，自1998年就有舉行獨立公投的歷史，近期因為社會族群、經濟因素，2018年到2022年間會有3次公投，18年反獨派以56.7%佔優，而據《法新社》最新數據，日前獨立公投結果反獨派勢力有所削弱，但仍以53.26%勝出，新喀確定留在法國制下。

雖然新喀議會的反獨派共和黨與法國維持緊密關係，政治思維都是希望維持現狀，新喀雖然離法國很遠、人口也不多，但該島擁有豐富的礦產資源，更遑論臨海的海洋自然資源，法國自然不願意失去主權。

但法國近期也為控制疫情而忙，並未顯著拉票反獨，馬克宏派出的2位負責處理新喀獨立事件的部長，其實都沒有對海外領地事務的經驗。所以在公投結果出爐後，總統馬克宏深深表達對結果的歡迎，他認為這是新喀人民對法國當局的信任。

獨立議題更極化

雖然新喀並未成功獨立，但反獨派縮小的優勢是個端倪。據《世界政治總覽》報導，新喀內部的獨立問題越趨極化，一直以來的獨立議題又受到社會因子而放大。這得先談新喀的族群組成，該島土著是卡奈克族，約佔該島40%的人口，該族在受教權和平均收入都遠遜於其他種族，更受到移民（多為歐洲人種）影響，卡奈族的失業率居高不下，社經議題都促使卡奈族人盼著獨立。

然而，新喀議會勢力分佈來看，與法國關係較近、死忠反獨的共和黨擁有過半數席次，與卡奈族尋求獨立路線較近的黨派較為勢弱，在連續的獨立公投過不了之後，顯示該島的矛盾、政治傾向相異度加深，更趨兩極化。

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