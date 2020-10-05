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不滿30歲！英媒：中前外交官 曾掌TikTok內容審查

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電
英媒報導，一名不滿30歲的前中國駐伊朗外交官Cai Zheng，曾在北京字節跳動公司擔任抖音海外版TikTok的全球內容審查部門主管職務，今年1月已離職。 法新社
英媒報導，一名不滿30歲的前中國駐伊朗外交官Cai Zheng，曾在北京字節跳動公司擔任抖音海外版TikTok的全球內容審查部門主管職務，今年1月已離職。 法新社

英媒報導，一名不滿30歲的前中國駐伊朗外交官Cai Zheng，曾在北京字節跳動公司擔任抖音海外版TikTok的全球內容審查部門主管職務，今年1月已離職。報導稱，這名中國前外交官的背景和所受的訓練，使TikTok難以撇清其受中國政府控制的嫌疑。

英國金融時報報導引述一位知情人士指出，曾在北京管理字節跳動內容政策團隊的Cai Zheng，負責運行北京總部的全球信任與安全團隊，制定TikTok、Helo以及Vigo Video等國際應用程序的內容審查規定。

報導稱，Cai Zheng不是中國共產黨意識形態的盲目擁護者，但他的背景和所受的訓練，可能影響這個主要由中國雇員組成的年輕團隊如何審查視頻分享程序上的有爭議內容。

Cai Zheng已在今年1月離職，轉移到該公司的遊戲部門，職缺尚無人遞補。字節跳動發言人的說法是，聘用他時「並沒有考慮到他之前在公共部門的的角色，在招聘過程中也沒有與政府進行對話」。

美國之音報導，TikTok現在已經把制定內容政策和管理視頻的責任下放給洛杉磯、都柏林、新加坡和矽谷的幾個中心，由這些中心的負責人向北京的全球信任與安全主管匯報工作。

報導並稱在全球商務與人力資源交流網站領英（LinkedIn）上查到一份疑符合金融時報所稱Cai Zheng的個人資料。資料顯示，字節跳動公司項目經理「Zheng C.」2012年從北京大學畢業，擁有經濟學、波斯語言文學學士學位，自2012年8月至2013年9月在中國外交部實習，2013年9月至2017年9月在德黑蘭擔任中國駐伊朗大使館隨員，2018年8月起在字節跳動任職。

另有報導指出，Cai Zheng任職期間，TikTok曾被控刪除一些挑戰北京的影片，例如一名美國少女談論有關新疆維吾爾族集中營的影片。衛報此前取得的TikTok內部文件也顯示，TikTok禁止發布有關台獨、藏獨、天安門事件等議題的影片。

美國總統川普以國家安全為由簽署行政命令，要求美國的應用程序商店在9月27日之前將停止對TikTok的下載和支持服務，但這項禁令在生效前被一名聯邦地區法官裁決阻止實施。對於美方憂心的「國家安全」問題，TikTok曾發聲明表示，營運不受中國政府影響。

TikTok 北京大學 伊朗

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