牽動制衡中國布局！ 新喀里多尼亞二次公投：續留法國

南太平洋法國屬地新喀里多尼亞今天舉行2年來第2場獨立公投，根據完成計票後的暫定結果，選民依舊反對脫離法國。公投結果除攸關當地卡納克原住民能否獨立建國，也將牽動法國在印太地區推動制衡中國戰略結盟的布局。

路透報導，在新喀里多尼亞304個投票所完成計票後，「反對」陣營拿下53.26%的選票，不過支持率較2018年的公投減少。這項結果將使法國總統馬克宏政府鬆一口氣。馬克宏透過電視發布聲明說：「選民表達了他們的意見，證實自己希望新喀里多尼亞繼續作為法國的一部分。作為國家元首，我帶著深深的感激之情，對這項信賴（法蘭西）共和國的表現致敬。」

若這次結果為「贊成」陣營勝出，法國將在這個中國逐步擴大影響力的區域失去立足點，而法國作為昔日殖民強權的尊嚴也將面臨挫敗。

新喀里多尼亞在1853年成為法國殖民地。當地卡納克族（Kanaks）原住民支持獨立，但殖民者後代仍忠於法國，長久以來雙方關係緊張。

卡納克族自1960年代末爭取獨立，1980年代衝突不斷，終於在1998年與法國簽訂「努美阿協定」，法國同意轉移部分自治權，並讓新喀里多尼亞自2018年起舉行三次獨立公投，每次間隔兩年。目前新喀里多尼亞已享有高度自治，但在防禦和教育等議題上仍高度仰賴法國。