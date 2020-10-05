吉國大選執政黨勝 反對黨控舞弊

中亞的吉爾吉斯4日議會大選的結果出爐，3個親總統的政黨獲得足夠的票數，可以在議會獲得席次。但反對總統的3個政黨指控這些保皇黨在打選戰時，涉嫌舞弊，因此他們將上街抗爭，而與中亞國家交流密切的國際組織「歐洲安全與合作組織」也將派遣觀察員評估選舉結果。

執政黨、側翼大勝

根據《半島電視台》與俄國《塔斯社》報導，吉爾吉斯近日舉行議會大選，該國採取比例代表制，政黨需要在選舉中獲得超過7%的得票率，才能在議會中得到席次。其中，與總統熱恩別科夫關係密切、由他胞弟阿瑟爾別克•熱恩別科夫領導的社會民主黨，與總統親近的馬特拉米夫的政黨分別獲得24%的選票。

第3名也是支持總統的祖國黨，獲得9%的選票。反對黨僅有具民族主義色彩的吉爾吉斯坦聯合黨黨以7%的門檻低空飛過。同樣具民族主義主張的反對黨麥肯奇爾（音譯）黨則以6.9%的得票率飲恨。但參與選舉、而沒有進入議會的3個反對黨表態不願接受選舉結果，並揚言進行抗爭。

貪腐程度全球之冠

這些政黨主要是前執政聯盟的政黨，他們反對由社會民主黨主導的選舉充滿了舞弊，因此5日開始將發動示威抗議，這場選舉也驚動了歐洲安全與合作組織（歐洲國家主導），他們也將在5日派遣觀察員到該國評估狀況。吉爾吉斯於1991年脫離蘇聯後，曾歷經2次革命。

不過該國是世界上20個貪腐程度最高的國家之一：2008年吉爾吉斯的貪污感知指數是1.8（0為最貪汙，10為最廉潔）。近來社民黨主政後，與俄國關係益發密切，加入俄國所主導的歐亞經濟聯盟、集體安全條約組織，但國內反對派認為，與俄國走太近，將會影響他們的主權獨立。

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