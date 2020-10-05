影／聖城麥加重新開放 信徒睽違7個月朝聖

新冠疫情造成許多國家祭出旅遊封鎖令，間接影響到很多人的日常生活，不過沙烏地阿拉伯宣布自10月4日起，將重新開放聖城麥加（Mecca），依照三階段進行逐步開放，同時加強定期消毒及防疫，可望睽違7個月再次吸引全球信徒湧入朝聖。

聖城麥加每年可吸引全球數百萬的穆斯林信徒前來朝聖，然而為了避免疫情擴散，因此早在今年3月，沙國政府便禁止包括國民及旅客在內的所有民眾造訪麥加，而10月4日也是睽違7個月以來首次開放。

面對趨緩但尚未完全結束的疫情，沙國政府表示將分三階段「逐步開放」麥加。沙國朝覲部長班騰（Mohammed Benten）指出，初期每天將僅開放6000民沙國公民進入麥加朝聖，18日起則將增加名額至1萬5000人次，同時允許4萬人在清真寺禱告。第三階段則是從11月1日開始，屆時才會開放外國民眾入內朝聖，名額上限也提高到2萬人，且允許6萬人同時進入清真寺內。

沙國內政部表示恢復朝聖的決策是為了實現「國內外穆斯林的願望」，而今年7月僅開放1萬名穆斯林參加朝聖活動的場面，與去年250萬名穆斯林朝聖大相逕庭。