鎖定中國 華盛頓禁共產黨員移民美國

(德國之聲中文網) 美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發布政策指南，表示不會受理極權主義政黨成員移民美國的申請。

根據公告原文，這項規定是為了保護美國的國家安全，禁止曾是共產黨或任何其他極權主義政黨或或附屬機構的成員進入美國。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進10月4日也針對這項消息在推特發文。他說:「中國很多優秀人才都是共產黨員。美國的決定有助於把更多的人才留在中國。」他表示美國這項決定有助消除這些人才對於赴美的「幻想」，也表示「現在非中共黨員對移民美國的興趣大大降低。」

流亡海外的香港民運人士羅冠聰3日在臉書上發文表示美國這項政策指南是「劍指中共」，「意味一眾官二代、商二代、小粉紅、共青團成員都會有機會被波及於新措施內」。

他提到，若按此規定，包括被視為「中共海外統戰的爪牙」，像是部份海外華人社團，或是有共產黨黨組的相關學生會等等也可能成為針對的對象，並顯示美國將沿用「「中共不等於中國」框架，嚴格區別「中共」及「中國人民」，並逐步收緊針對「中共」的相關規定。

舊規定新政策

其實美國政府從第一次世界大戰以來，就有針對外國人登記的相關規定，1950年開始也透過《國內安全法》和《移民法》限制共產主義和任何極權主義的外國人入籍。這次透過新增移民政策指南，幫助移民官員依據聯邦法律的「不可受理依據」裁定移民案件。

根據這項指南，任何美國或外國共產黨及其他極權政黨的成員或相關組織成員，不論是不是現任成員，除非提出例外狀況獲得豁免，否則都不被允許移民進入美國。這項政策也適用於謀求移民身份的外國人，像是人在美國境內的共產黨員，若想申請永久居留都會受阻。

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