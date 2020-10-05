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柬埔寨拆除美資援建軍事設施 為中國開門？

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）據法新社報導，柬埔寨副首相迪班（Tea Banh）周日（10月4日）證實，該國南部沿海一個由美國出資建設的軍事設施已被拆除。報導認為這一步驟與柬埔寨和中國共同建設的處於戰略要地的雲朗海軍基地的擴張有關。

《華爾街日報》去年曾報導，中國與柬埔寨達成了一項秘密協議，允許中國軍艦在西哈努克港附近的雲朗海軍基地停泊。但柬埔寨方面否認有關報導，盡管首相洪森曾表示，來自中國的資金將參與雲朗基地的建設。

華盛頓「戰略與國際研究中心」（CSIS）最新發布的衛星圖片顯示，雲朗海軍基地一座部分由美國出資建的設施已被拆除。 該智庫機構提出疑問，這是否與傳聞中的中國將染指該基地有關？

但柬埔寨副首相兼國防部長迪班周日努力消除人們的疑慮。他對法新社證實了有關建築上月被拆除，但稱原有設施只是遷移到另一地點，因為「建築已經陳舊，我們不能再繼續維持」

原設在這裡的機構是「海軍安全委員會戰術總部」，2012年遷入。新址位於雲朗以北30公里處，仍在施工建設。迪班表示，遷往的新地點比舊址好得多，並強調，已被拆除的建築中僅使用了很少一部分美國資金。

雲朗海軍基地因其瀕臨泰國灣的戰略位置而廣受關注，從這裡可以直入爭議頻仍的南中國海。

首相洪森一再強調，柬埔寨憲法禁止任何外國在境內擁有軍事基地。分析人士認為，洪森深知民間可能出現反華情緒和論調，尤其是在西哈努克市──這裡的賭場和其它商業設施大部分都是中資開設的。

自1985年以來任首相的洪森是在位時間最長的國家領導人之一。 由於華盛頓對其政府涉嫌濫用職權的批評，洪森近年來對美國的態度有所疏遠。

葉宣/文山（法新社）

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