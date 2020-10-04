親反對派俄國女記者自焚 生前控「當局要對我的死負責」

親反對派的俄羅斯女記者伊琳娜．斯拉維娜（Irina Slawina）是小型新聞網站科薩（Kosa Press）的主編。該網站經常發表調查報告及有關總統普亭批評人士的消息。斯拉維納2日在莫斯科附近城市的警察總部前自焚身亡，生前更在臉書上控訴：「俄羅斯聯邦要對我的死亡負責」。

德國之聲報導，斯拉維娜1日曾在社交媒體上報導，警方和當局代表衝進了她的住宅，尋找她與反對派運動「開放的俄羅斯」聯絡的線索，並沒收她的筆記本和電腦，以及她丈夫和她女兒的筆記本電腦和手機。

2日斯拉維娜到警察總部前，坐在長凳上點火自焚，過程被拍成影片在網路上瘋傳。

批評人士納瓦爾尼表示斯拉維娜的死是「可怕的」，批評當局對她的指控實屬捏造，「他們逼得她自殺」。其他俄羅斯反對派成員指出，斯拉維娜長期以來一直受到當局的迫害，更有人控訴「政府正在對人們進行精神摧殘」。

「開放的俄羅斯」是由流亡的批評人士霍多爾科夫斯基創立的。當局以涉嫌煽動抗議活動罪宣布他為不受歡迎的人。

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