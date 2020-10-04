聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐西蘭大選提前投票 女總理面臨威脅「或須組聯合政府」

世界日報 / 編譯中心／綜合3日電
紐西蘭大選3日開始提前投票，總理阿爾登（右）當天抵達票站投票。（歐新社）
紐西蘭大選3日開始提前投票，總理阿爾登（右）當天抵達票站投票。（歐新社）

紐西蘭大選將在10月17日舉行，3日提前投票，總理阿爾登（Jacinda Ardern）當天上午現身投票。過去民調看好阿爾登所屬工黨可以單獨執政，但路透報導，近日民調顯示在野黨的支持率上升，阿爾登有可能需要籌組聯合政府。

民眾可在全國約450個票站提前投票。選舉委員會首席選舉事務主任賴特（Alicia Wright）預料，提前投票的票數可能佔高達總票數60%。在2017年大選中，提前投票的票數佔47%。

阿爾登目前領導工黨，是近年最受民眾歡迎的紐西蘭總理，特別是她在對抗新冠疫情方面的成績備受肯定，在今年稍早創下60.9%支持率。不過根據「One News-Colmar Brunton」一份9月27日公布的民調顯示，近日第二波疫情席捲全球，阿爾登的支持率稍降為51%。

在野黨支持率上升 衝擊選情

至於主要反對黨國家黨的支持率上升4.5%，來到29.6%。國家黨柯林斯領導，柯林斯2002年已首次進入國會，她2009年擔任警察部長期間，通過法案允許警察發現飛車黨第三次違法時，碾碎他們的車輛，因此得到「粉碎機」的稱號。

雖然外界看好阿爾登可以連任，但路透報導，近日一個民調顯示柯林斯的支持率正在上升，阿爾登可能需要與其他政黨籌組聯合政府。

阿爾登除了帶領紐西蘭應對疫情獲得掌聲之外，去年3月基督城2座清真寺爆發白人至上主義者開槍濫射，奪走51條人命一案；以及去年底白島火山爆發的重大災難，阿爾登皆因應得宜，為她的支持率加分。

紐西蘭

延伸閱讀

紐澳防疫有成 耶誕前可望彼此局部開放

大法官之爭 撼動參議員柯林斯連任路

紐西蘭疫情警示降至最低層級 朝終結疫情邁進

大法官選前提名案 6共和黨參議員恐倒戈

相關新聞

「牠們」也要保平安 疫情掀菲律賓得來速毛孩祝聖熱潮

路透報導，菲律賓一些關切新冠肺炎疫情的寵物飼主4日帶著家中毛小孩參加「得來速」慶祝典禮，慶祝世界動物日和紀念動物守護聖人...

紐西蘭大選提前投票 女總理面臨威脅「或須組聯合政府」

紐西蘭大選將在10月17日舉行，3日提前投票，總理阿爾登（Jacinda Ardern）當天上午現身投票。過去民調看好阿爾登所屬工黨可以單獨執政，但路透報導，近日民調顯示在野黨的支持率上升，阿爾登有可能需要籌組聯合政府。

以煤炭收買選民 吉爾吉斯國會選舉傳賄聲

吉爾吉斯國會選舉今天投票，於此同時檢方針對有政黨以煤炭賄買選民的傳聞展開調查，部分選民與小黨擔憂，賄選恐破壞了前蘇聯中亞...

統一對中立場 歐盟11月召開柏林特別峰會

歐洲聯盟（EU）11月將在柏林召開特別高峰會，統一對北京的立場。歐洲各國的中國政策最近有走向一致的趨勢，歐盟召開峰會聚焦...

菅義偉拒任命學術會議6會員 成朝野攻防焦點

「日本學術會議」新會員任命風波愈演愈烈，學界人士力挺學術會議，要求拒絕任命的首相菅義偉盡速任命，在野黨人士也加入戰局，將...

與亞塞拜然戰火激化 亞美尼亞稱面臨歷史性威脅

亞美尼亞與亞塞拜然為納戈諾卡拉巴克地區起爭端，戰事白熱化，昨天和今天接連激烈交火。亞美尼亞通報嚴重傷亡，領導人並表示，國...

一句「女性很會說謊」惹議 日民眾集會要求失言女王下台

被日媒稱為「失言女王」的自民黨眾議員杉田水脈，日前談到性犯罪等議題指稱「女性很會說謊」引眾怒，昨天晚間在東京車站前舉行的...

英歐同意加強協商 致力達成英國脫歐後貿易協議

英國首相和歐洲聯盟（EU）首長今天各自告訴首席談判代表，要在時間耗盡之前，「積極」推動英國脫歐後的貿易協議

教廷若任命親中主教 陳日君：死後不葬主教座堂

香港榮休樞機主教陳日君為香港主教繼任人選求見教宗失敗後表示，如今除了祈禱已無他法，若教廷任命親中主教，他的遺願是死後不葬...

親反對派俄國女記者自焚 生前控「當局要對我的死負責」

親反對派的俄羅斯女記者伊琳娜．斯拉維娜（Irina Slawina）是小型新聞網站科薩（Kosa Press）的主編。該網站經常發表調查報告及有關總統普亭批評人士的消息。斯拉維納2日在莫斯科附近城市的警察總部前自焚身亡，生前更在臉書上控訴：「俄羅斯聯邦要對我的死亡負責」。

看東奧免隔離14天？日本擬2021春天開放觀光客「有條件」入境

日媒報導，多位日本政府相關人士3日透露，日本政府為配合延後到2021年夏天登場的東京奧運與帕運，已開始正式檢討「有條件」...

馬克宏誓打分離主義 遭質疑干涉宗教

法國總統馬克宏近日宣示要打擊國內伊斯蘭分離主義，他在1場演講中表示，法國有600萬名穆斯林，但其中有部分伊斯蘭民眾想從法國脫離，因此會修法，包括加強監督體育教學、限縮在家就學等措施，以便防止分離主義擴散。不過法國向來政教分離，因此也讓反對者認為他是以政治干涉宗教。

熱門新聞

川普上傳影片：我好多了 很快就會回來

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

醫療團隊避重就輕 專家：川普病情恐比說出來的嚴重

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

知情人士透露：川普狀況堪憂 未來48小時很關鍵

美聯社：川普前往軍醫院前 曾在白宫使用氧氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。