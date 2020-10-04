紐西蘭大選提前投票 女總理面臨威脅「或須組聯合政府」

紐西蘭大選將在10月17日舉行，3日提前投票，總理阿爾登（Jacinda Ardern）當天上午現身投票。過去民調看好阿爾登所屬工黨可以單獨執政，但路透報導，近日民調顯示在野黨的支持率上升，阿爾登有可能需要籌組聯合政府。

民眾可在全國約450個票站提前投票。選舉委員會首席選舉事務主任賴特（Alicia Wright）預料，提前投票的票數可能佔高達總票數60%。在2017年大選中，提前投票的票數佔47%。

阿爾登目前領導工黨，是近年最受民眾歡迎的紐西蘭總理，特別是她在對抗新冠疫情方面的成績備受肯定，在今年稍早創下60.9%支持率。不過根據「One News-Colmar Brunton」一份9月27日公布的民調顯示，近日第二波疫情席捲全球，阿爾登的支持率稍降為51%。

在野黨支持率上升 衝擊選情

至於主要反對黨國家黨的支持率上升4.5%，來到29.6%。國家黨柯林斯領導，柯林斯2002年已首次進入國會，她2009年擔任警察部長期間，通過法案允許警察發現飛車黨第三次違法時，碾碎他們的車輛，因此得到「粉碎機」的稱號。

雖然外界看好阿爾登可以連任，但路透報導，近日一個民調顯示柯林斯的支持率正在上升，阿爾登可能需要與其他政黨籌組聯合政府。

阿爾登除了帶領紐西蘭應對疫情獲得掌聲之外，去年3月基督城2座清真寺爆發白人至上主義者開槍濫射，奪走51條人命一案；以及去年底白島火山爆發的重大災難，阿爾登皆因應得宜，為她的支持率加分。