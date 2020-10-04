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馬克宏誓打分離主義 遭質疑干涉宗教

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
法國總統馬克宏近來打擊伊斯蘭分離主義的言論，遭反對者批評只是為了拉攏極右派選民。（Photo by OFFICIAL LEWEB PHOTOS on Flickr under Attribution 2.0 Generic）
法國總統馬克宏近來打擊伊斯蘭分離主義的言論，遭反對者批評只是為了拉攏極右派選民。（Photo by OFFICIAL LEWEB PHOTOS on Flickr under Attribution 2.0 Generic）

法國總統馬克宏近日宣示要打擊國內伊斯蘭分離主義，他在1場演講中表示，法國有600萬名穆斯林，但其中有部分伊斯蘭民眾想從法國脫離，因此會修法，包括加強監督體育教學、限縮在家就學等措施，以便防止分離主義擴散。不過法國向來政教分離，因此也讓反對者認為他是以政治干涉宗教。

法國境內分離主義

根據《英國廣播公司》報導，馬克宏表示，法國境內似乎有股想脫離法國的伊斯蘭分離主義在蠢蠢欲動，因此他要以法律的方式，加強在伊斯蘭學校的監控，並限制國外教團、清真寺對法國境內相關團體的資金挹注。他認為，伊斯蘭社會常自成一格，在法國卻感覺與本地社群分離，是非常危險的。

《紐西蘭國家廣播電台》提到，法國原本就有世俗主義的傳統，即政府不能干涉宗教，任何教派都需要面對同1部法律，不同宗教在法律之前人人平等。但法國先前卻以立法禁止「全國」民眾帶伊斯蘭婦女的頭巾，早已引發法國當地穆斯林不滿。

以選舉優先考量？

不過馬克宏堅稱，穆斯林容易透過學校教育、特別是體育活動時宣揚分離主義的概念，以文化傳承、教育的理由，「讓在法國出生的穆斯林孩子們不願遵守法國的法律。」因此他將立法加強穆斯林教育的監控，停止讓伊斯蘭宗教領袖伊瑪目入境法國、加強監控清真寺財務，該法預計年底在議會通過。

防堵的同時，馬克宏也敦促法國社會對移民進行更多社會與經濟性的包容，避免激進主義趁虛而入，他也希望藉此機會公開讓法國社會討論相關議題。不過法國穆斯林人權分子魯阿提直言，這套法律對穆斯林來說是威脅，並不是承諾，而且感覺像是為了2022年總統大選，試圖拉攏法國的極右派選票。

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