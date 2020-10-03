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日本學術會議向首相遞交請願書 要求說明拒絕人選理由

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
日本首相菅義偉。 路透社
日本首相菅義偉。 路透社

日本學術會議會長梶田隆章3日表示，已遞交請願書給內閣府，要求首相菅義偉就拒絕任命六名新會員候選人一事說明理由，並迅速任命。

梶田在幹事會議後表示：「我們想確實了解理由。」

日本學術會議是為政府提供建議的獨立單位，成員共210人，任期6年，每3年更換半數成員。根據日本學術會議法，會員由會議選拔候選人推薦給首相，首相再根據推薦名單任命。

根據慣例，首相會接受建議人選並直接任命，但首相菅義偉未任命其中六人，僅在1日任命其餘99人為新會員，前所未見。法學專家指出，首相沒有甄選和罷免會員的權限。

被拒絕的六人中包括曾反對安保法的學者，六人之一的早稻田大學教授岡田正則說，首相對於學術會議人選並沒有裁量權，希望此事依法處理。

日本 菅義偉

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