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俄國女記者自焚 臉書留下「俄羅斯聯邦要對我的死負責」

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警方封鎖了女記者伊琳娜·斯拉維納自焚的地方。圖／德國之聲中文網
警方封鎖了女記者伊琳娜·斯拉維納自焚的地方。圖／德國之聲中文網

俄羅斯反對派的女記者伊琳娜．斯拉維娜（Irina Slawina）是小型新聞網站科薩（Kosa Press）的主編。該網站經常發表調查報告以及有關普亭總統批評人士的消息。據科薩新聞網的報導，星期五（10月2日），斯拉維納在莫斯科以東約400公裡的工業城市下諾夫哥羅德的警察總部前自焚身亡。之後便無法再登陸該網站。

此前斯拉維娜曾在臉書上寫道：「俄羅斯聯邦要對我的死亡承擔責任」。社交媒體上發布的視頻展示了她坐在長凳上點火自焚的過程。之後調查人員證實了她的死亡。

警方搜查住宅

這位女記者周四（10月1日）曾在社交媒體上報導，警方和當局的代表衝進了她的住宅，尋找她與反對派運動「開放的俄羅斯」進行聯絡的線索。該反對派運動是由流亡的克里姆林宮批評人士霍多爾科夫斯基（ Michail Chodorkowski）創立的。當局以涉嫌煽動抗議活動罪宣布他為不受歡迎的人。斯拉維娜接著說，警方沒收了她的筆記本和電腦，以及她丈夫和她女兒的筆記本電腦和手機。

反對派感到震驚

克里姆林宮批評人士納瓦爾尼（ Alexej Nawalny）稱，斯拉維娜的死是「可怕的」。他說，對她的指控實屬捏造。是「他們逼的她自殺」。其他俄羅斯反對派成員指出，斯拉維納長期以來一直受到當局的壓力。政治家戈德科夫（ Dmitri Godkow）便在Instagram上寫道：「近年來，由於支持反對派的活動，她受到當局無休止的迫害」。普亭的批評者雅辛（Ilja Jaschin）在微博上說，這「真是一場惡夢」。「政府正在對人們進行精神摧殘。」

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李京慧/任琛 (路透社、法新社、美聯社、德新社)

本文章由德國之聲授權提供】

俄羅斯 普亭 莫斯科

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