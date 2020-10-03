英格蘭頒新冠宵禁令！速食店超時4分鐘 被罰3.7萬台幣

英國政府9月底頒布英格蘭地區的「新冠宵禁令」，酒吧餐廳等商家行號晚間10時至隔日凌晨5時都必須依法關門。倫敦一家速食店就因為1日晚間出餐時間比規定晚4分鐘，遭稽查小組開出1千英鎊（折合約3萬7千台幣）的罰單。

每日郵報報導，被罰的業者是倫敦伊爾福德路的Bim's Burgers。警方表示，店家當晚讓客人在店內等外帶。從收據發現店員晚間10時「準時」服務，餐點卻是晚間10時04分才交到客人手上，因此依然算是違法。

Bim's Burgers對此提出解釋，稱伊爾福德路分店當時已在關門，最後一位客人上門時間距宵禁生效還有幾分鐘，也是當時店內的唯一客人。這位客人完成點餐後，收據於晚間10時印出，讓店員覺得還是應該出餐，並在4分鐘內就準備好餐點、讓客人帶走。

Bim's Burgers表示，要是當時婉拒服務，肯定會挨客人罵，並指店員對於只超時4分鐘也算違規感到震驚，強調整起事件是「出於善意」的「小錯誤」，非常遺憾店員不知不覺違反宵禁。儘管自認這種情況只需口頭勸導，但不會提出訴願，也會要求店員未來更加注意。不過，Bim's Burgers抱怨防疫新規「接踵而來」，有時候不清楚應如何確切解釋。