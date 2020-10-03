兩德統一30年 經濟落差大到「不像統一國家」

10月3日是兩德統一30周年，但根據最近公布的一項民調顯示，近三分之二受訪者認為「兩德統一」的任務仍未完成，東西部仍存在差距，經濟發展的落差尤為明顯。部分分析認為德東民眾因此產生排外心理，成為極右勢力大本營。

新華社報導，民調機構輿觀調查公司在9月調查2034人，顯示64%受訪者認為東西德生活水平差異大，不像是統一的國家，只有24%認為統一任務已經完成，另外12%未表態。共有2034人9月底參加了這項在線問卷調查。

在原東德地區，83%的人認為統一任務還未完成，原西德地區則為59%。調查還顯示，60%的德國人認為兩德統一是成功的。

東西部發展差距一直是德國社會的主要問題。為消除差距、推進融合，德國政府採取了一系列措施，包括徵收支援東部建設的「團結稅」等。根據德國政府發表的「統一形勢報告」，東西德差距已明顯縮小，2018年東德居民的人均收入已超過全國平均水平的88.3%；失業率更從2005年的逾15％，如今已降至10％以下，部分地區更低至6％。

德國近年接連發生極右仇外的襲擊事件，當中東德地區的排外和種族主義思潮更引起關注。分析認為，經濟落後於西德地區是重要因素，極右政黨「另類選擇黨」（AfD）的急速崛起，也反映這一趨勢。