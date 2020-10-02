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馬哈迪：納吉毀了巫統 我絕對不原諒他

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
馬來西亞前總理馬哈迪（左）稱納吉（右）毀了巫統，怒喊「絕對不原諒他」，圖為兩人2015年時同框。 美聯社
馬來西亞前總理馬哈迪（左）稱納吉（右）毀了巫統，怒喊「絕對不原諒他」，圖為兩人2015年時同框。 美聯社

馬來西亞前總理馬哈迪近日接受媒體訪問，被問到是否願與被控涉貪的前總理納吉和解時說：「他毀了巫統，我絕對不原諒他。」

星洲網報導，馬哈迪接受馬來西亞公報的「Owh! MG」節目訪談，節目問到他與前副總理安華和解了，是否也會與納吉和解。馬哈迪說：「我無法原諒毀了我的黨的人，納吉的所做所為毀了巫統，使得民眾討厭巫統。」他表示，自己和納吉之間的歧異是無法消除的。

納吉因一馬案被控貪瀆，涉貪金額超過26億令吉（約台幣210億元），五件官司纏身，其中第一件於7月28日一審宣判，七項罪名全部成立，他被判處12年有期徒刑。

一馬醜聞使納吉領導的巫統在2018年的全國大選慘敗，首度失去執政黨地位。

馬來西亞 馬哈迪 醜聞

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