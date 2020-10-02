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崔天凱：中美經歷建交以來罕見的嚴重困難

德國之聲 / 德國之聲

中國駐美大使崔天凱10月1日在中國國慶的中秋招待會上，透過視頻發表演說，表示中美關系正在經歷建交41年來罕見的嚴重困難，並強調兩國應該立即讓雙邊關系重回正確的道路。

崔天凱在談話中強調，中國堅決反對「新冷戰」與「脫鉤」，並指北京推動中美關系「健康穩定發展」的初心從未改變。他說，有些人企圖否定兩國關系發展的成果，並鼓動中美「脫鉤」，挑起意識形態對抗與「新冷戰」。

崔天凱說：「這些作法嚴重傷害兩國人民的利益。中國始終本著善意及誠意發展對美關系，推動兩國走上『不沖突不對抗』丶『相互尊重』及『合作雙贏』的正確軌道。」

崔天凱還提到，在全球挑戰下沒有國家可「獨善其身」，大國競爭的工具箱中亦沒有答案。他警告：「沉迷冷戰思維和意識形態對抗沒有出路，只有加強國際協調合作丶改革和完善國際治理才是正道。」

美教育部長批中國「殺害百萬女嬰」

在崔天凱承認中美關系陷入41年來罕見的困難之際，美國教育部長對中國的批評再次凸顯兩國理念的分歧。美國教育部長德沃斯 (Betsy DeVos) 在10月1日出席聯合國紀念北京世界婦女大會25周年的視頻會議時，指控中國殘酷的計劃生育政策殺害了數百萬女嬰。德沃斯說：「自從1995年以來，中國共產黨在聯合國的支持下，透過大規模的人口控制政策殺害了上百萬的女嬰。」

中國與聯合國都並未針對德沃斯的指控做出回應。不過習近平在會議中承諾貢獻1000萬美元給專門推動性別平等與強化婦女權益的聯合國婦女署。他表示，在全球試圖從新冠疫情中振作起來之際，各國應該消除針對婦女的偏見丶歧視丶暴力，讓性別平等真正成為全社會共同遵循的行為規範和價值標准。

特朗普繼續抨擊中國

美國總統特朗普在競選連任時，也不斷地將批判中國作為選戰主軸。中美兩國在過去幾年於貿易丶科技丶國家安全丶人權與新冠疫情等多個議題上都出現分歧，導致兩國的爭端不斷升級。

美國總統特朗普上周在聯合國大會的演說中，要求中國為「新冠病毒散播全球」這件事負起責任，但中國國家主席習近平則呼籲全球加強合作對抗全球新冠疫情。他當時說：「中國無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端。」

楊威廉/張慈 (路透社、法新社)

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