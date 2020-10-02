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蓬佩奧會晤梵蒂岡高官 雙方對中立場仍不同

德國之聲 / 德國之聲中文網

美國國務卿蓬佩奧10月1日與梵蒂岡的外交部長加拉格爾大主教 (Paul Gallagher) 與國務卿帕羅林樞機主教 (Cardinal Pietro Parolin) 會面。帕羅林在會面結束後，對外表示美國與梵蒂岡在中國議題上的立場仍十分不同，並重申梵蒂岡有權力延長中梵協議。

在周四的會面前，蓬佩奧多次透過媒體投書或公開演說批評梵蒂岡同意延長中梵協議的決定，將該舉動稱為有損梵蒂岡的「道德權威」。梵蒂岡高官對蓬佩奧的言論感到「意外」。

帕羅林在會面期間受訪時，被問到雙方在中國議題的立場上是否仍南轅北轍，他表示：「是的，雖然這場會談的目的並不是要讓雙方在中國議題的立場上更一致。」

梵蒂岡的發言人布魯尼 (Matteo Bruni) 則是在45分鐘的會面結束後，對外表示雙方在「尊重丶開放與熱絡」的氛圍下表達對中國議題的立場，以及對世界上其他沖突的觀點。

帕羅林也表示，蓬佩奧在會面期間，解釋了自己為何在公開場合發表相關言論，而梵蒂岡也解釋他們為何仍決定延續中梵協議。他說：「梵蒂岡認為這是個經過深思熟慮且祈禱加持過的決定，這也是教宗所做出的選擇，所以我們才能自由的去執行這個決定。」

美梵立場分歧難解

根據中梵協議的內容，教宗方濟各有決定任命中國主教的最後權力，帕羅林清楚表示，梵蒂岡在中梵協議於本月期效到後，會選擇延長該協議。梵蒂岡高官重申他們認為中梵協議並不完美，但是能讓梵蒂岡與中國政府開始對話。

帕羅林說蓬佩奧表示他明白梵蒂岡為何在中國議題上，做出相關決策。然而，蓬佩奧9月30日在美國駐梵蒂岡大使館舉辦的一場座談上，公開稱中國是全球最大的宗教迫害者。

隨著美國總統大選將近，美國總統特朗普在競選過程中，不斷在中國議題上采取強硬的論述。特朗普本人與保守天主教派與新教有很密切的關系，而這兩個教派都反對方濟各。

楊威廉/張慈 (路透社、美聯社)

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