全球航班大減 4,600萬人恐飯碗不保

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
新冠肺炎疫情重創全球與航空相關的從業人員。路透
新冠肺炎疫情重創全球與航空相關的從業人員。路透

最新研究顯示，受新冠肺炎疫情衝擊，全球航班大幅縮減，恐導致全球4,600萬人失業，凸顯航空業和旅遊業長期不景氣對全球經濟造成的傷害。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，航空運輸行動組織（ATAG）9月30日的報告顯示，依賴航空業的8,800萬個工作崗位中，有一半以上工作可能會消失，起碼短期內是如此。許多業內人士預估，航班數量要到2024年才會恢復到去年的水準。

這份報告據牛津經濟研究院的分析指出，航線、機場、民航公司等領域明年初前可能流失480萬個就業機會，較疫情前人力銳減43%。

與航空旅行相關的旅遊業中，2,600萬個工作機會可能不保；對航空運輸供應鏈或航空業勞工出售商品與服務的企業中，約1,500萬個工作面臨風險。

航空公司的工作可能減少逾三分之一、或130萬人，而航空業帶動的經濟活動，恐怕萎縮52%，相當於全球國內生產毛額（GDP）減少1.8兆美元。

報告指出，這次疫情將對「這個產業帶來持續多年的深遠影響」，「過去曾發生過造成載客量減少的衝擊事件，但從未出現全球航空系統幾乎停滯的情況」。

航空公司已呼籲各國政府提出新一輪的紓困方案，並安排乘客在登機前快篩。這麼做不僅讓旅客能安心搭飛機，也能讓政府鬆綁迫使上百萬遊客與商務人士延後或取消航班的管制措施。

疫情

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