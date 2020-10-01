英下議院不甩歐盟仍通過內部市場法案 歐盟喊提告

英國BBC報導，英國下議院在9月29日無視歐盟最後通牒，通過違反脫歐協議部分條文的「內部市場法案」，歐盟在10月1日開始因此對英國提起法律訴訟。

歐盟限期英國最晚在9月30日刪除部分違反脫歐協議的條款，若不照做就會對英國提告，英國則稱會適時回應歐盟這項正式通知。歐盟執委會主席范德賴恩表示，英國必須在11月結束前回應歐盟對「內部市場法案」草案的疑慮。

范德賴恩在簡短聲明中表示，內部市場法案和先前英國承諾避免在愛爾蘭實施應邊界「完全矛盾」。英國政府一名發言人卻說，該法案是保護英國不同地區貿易的「安全網」。

歐盟執委會針對違反歐盟法律的國家會先致信通知，之後將其送往歐盟最高法院歐洲法院裁決，但案件透過法院審理要費時多年，因此多數案件都會在這之前落幕。