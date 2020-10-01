多個跨國組織人員伸狼爪！民主剛果51女控訴遭性侵、下藥

剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）逾50名婦女指控，包括世界衛生組織和其他人道援助機構人員在協助對抗伊波拉疫情時，對多人性侵。世衛9月29日保證會進行全面調查，三個組織已稱會調查事件。

香港01報導，獨立、非牟利新聞媒體網站The New Humanitarian與湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）花了近1年時間進行調查後發現，除了世衛、受害人稱樂施會、無國界醫生、世界宣明會、ALIMA及國際移民組織在民主剛果的工作人員涉案。

調查報告指出，事發在民主剛果2018至2020年伊波拉疫情持續期間，51名女子證詞都有佐證。

有受害人稱，有人邀她去酒店洽談工作，之後說「如你跟我做愛，你會得到一份世衛的工作。」她說自己不想，但認為自己沒選擇——這國家5月至8月才發生過大屠殺，對於倖存者來說「工作是最重要的」。

有些人則稱她們的飲品被下藥；其他則說自己在辦公室及醫院被人「伏擊」；還有些女性指控，承諾給予工作機會的男子，將她們鎖在房內，或威脅她們如不順從其性要求，會放火燒她們。

民主剛果國內失業問題更嚴重，情況在屠殺慘劇發生後惡化。當地勞動市場一職難求，有女子為求有工開，被逼與人進行性交易。大部分受害婦女都說，很多男人向她們求歡，強逼她們與其發生性行為，以換取工作機會。

世衛發言人稱對這些行為實行零容忍政策。