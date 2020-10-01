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蓬佩奧批中國迫害宗教自由 梵蒂岡不以為意

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美國國務卿蓬佩奧。 法新社
美國國務卿蓬佩奧。 法新社

(德國之聲中文網) 梵蒂岡9月30日表示，他們已婉拒了美國國務卿蓬佩奧希望會見教宗方濟各的請求，並指控蓬佩奧意圖透過譴責梵蒂岡與中國的關系，將梵蒂岡卷入美國總統大選。

梵蒂岡的外交部長加拉格爾大主教 (Paul Gallagher) 與國務卿帕羅林樞機主教 (Cardinal Pietro Parolin) 表示，方濟各為了避免在美國大選前與政治人物碰面，婉拒接見美國國務卿蓬佩奧。帕羅林說：「蓬佩奧確實有要求與教宗見面，但是教宗已明確表示在選舉期間，他不接見任何政治人物。這是為何教宗不見蓬佩奧的原因。」

帕羅林與加拉格爾說，他們對蓬佩奧的批評感到驚訝，強調通常當一個政治人物准備出訪某個國家前，雙方通常會私下溝通會談的議程，他們認為這是外交的基本准則。

在蓬佩奧上個月透過文章與推文批評教宗同意延長中梵協議的決定，表示該舉動為梵蒂岡的道德權威帶來極高風險。這個舉動也讓蓬佩奧與梵蒂岡陷入緊張關系。梵蒂岡表示，中梵協議並非完美，但是他們仍將該協議視為增進中梵關系的重要一步。

蓬佩奧痛批中國侵犯宗教自由

蓬佩奧30日出席一場美國駐梵蒂岡大使館舉辦的活動時，再次批評中國迫害宗教自由，並呼籲梵蒂岡與美國一起譴責中國侵犯宗教自由的行為。他重申，天主教應該挺身而出，保護基本人權。

蓬佩奧在演說中表示，論及侵犯宗教自由，中國可說是世界第一。他說：「世界上沒有任何一個國家像中國一樣對宗教自由展開攻擊。我們必須支持那些要求獲得自由的人。」

蓬佩奧呼籲全球宗教領袖為捍衛宗教自由做出更多承諾，支持所有有宗教信仰的人。他指出：「一個教會要永遠堅守使命是一個有多種意涵的訊息，其中一個意涵就是教會要永遠捍衛基本人權。」

「中梵協議與美國政治無關」

帕羅林向路透社表示，有些人將蓬佩奧對梵蒂岡的批評視為一種政治操作，因為他的言論已超越國內政治的範疇。他說：「我沒有辦法證明蓬佩奧這麼做的目的是要操作美國國內政治，但這確實是一個解讀方式。」

帕羅林也說中梵協議與美國政治一點關系也沒有，因為這是屬於不同國家教堂之間的事宜，所以美國不該將中梵協議作為美國國內政治的籌碼。當蓬佩奧被問到他是否為了中國議題與梵蒂岡宣戰，他說這種解讀方式太「瘋狂了」。

美國總統特朗普在競選連任的過程中，不斷強烈抨擊中國。他在美國國內與保守的新教和天主教運動維持緊密關系，這些教派時常會批判教宗的決定。雖然蓬佩奧近期與梵蒂岡關系緊張，他仍預計於10月1日跟加拉格爾與帕羅林會晤。

楊威廉/張慈 (路透社、法新社)

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