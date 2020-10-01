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新日相何時解散國會改選？日媒：今年大概不會了

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本上月選出新任首相菅義偉（中）。 新華社
日本上月選出新任首相菅義偉（中）。 新華社

日媒讀賣新聞報導，日本首相菅義偉有意在10月下旬召開國會臨時會，審議新冠肺炎相關法案，今年內解散國會的可能性大幅下滑。

日本前首相安倍晉三因健康因素閃電請辭，菅義偉當選執政黨自民黨新任黨魁，並在9月16日國會臨時會出任日本新首相。由於當前眾議院任期到明年10月為止，外界曾預料他可能很快解散眾議院並提前大選，以穩定延續自民黨執政格局。

但讀賣新聞報導，多名政府官員與執政黨人士指出，由於新冠肺炎疫情沒有趨緩的徵兆，當前必須全力防疫與重振經濟，自民黨有意在10月下旬召開國會臨時會，通過菅內閣重大法案。自民黨國會對策委員長森山裕30日與最大在野黨、立憲民主黨國對委員長安住淳在國會內碰面，提出10月23日加開國會的想法。但考量菅義偉10月中旬將出訪越南和印尼，臨時會也可能延到26日召開。

臨時會預定將處理新冠疫情相關法案，包括若因接種疫苗損及健康，將由國家賠償等，以及通過9月簽訂的日英自由貿易協定，臨時會預計約50天，將一直開會到12月上中旬，今年內解散國會的可能性大幅下滑。

自民黨 新冠肺炎 菅義偉

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