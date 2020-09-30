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美媒：中國大陸潛心 10年逐步擴大在國際組織體系影響力

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中國大陸在國際組織影響力的加強已經引起美國的高度警覺。圖／德國之聲中文網
中國大陸在國際組織影響力的加強已經引起美國的高度警覺。圖／德國之聲中文網

2019年6月，曾任中國農業農村部副部長的屈冬玉在非洲國家的支持下擊敗兩位分別受到歐盟和美國支持的候選人，當選聯合國重要機構糧農組織總幹事。他於2019年8月1日正式就任，任期四年。在他之前，已有三個聯合國專門機構由中國人領導。這三個機構分別是國際民用航空組織、國際電信聯盟和聯合國工業發展組織。在聯合國15個專門機構中，由其他四大安理會常任理事國擔任領導的機構都不超過一個。

2015年8月1日，曾任中國民用航空總局總干事的柳芳就任聯合國專門機構國際民用航空組織(ICAO)秘書長，並於2018年8月1日再次連任，任期三年。

2014年，訊息通信技術（ICT）工程師趙厚麟當選國際電聯秘書長，並與2018年11月再次當選，2019年1月1日起開始他的第二個四年任期。

2013年6月，時任中國財政部副部長的李勇當選聯合國工業發展組織(UNIDO)總幹事，並於2017年11月再獲連任，任期至2021年。

屈冬玉去年當選聯合國糧農組織總幹事尤為引起西方媒體關注。聯合國糧農組織負責為食品與動物安全設立國際標準，在制定應對全球糧食生產引發的飢荒、氣候變化與全球農業產業的優先問題上發揮重要作用。該組織總部位於羅馬，員工超過1.1萬名，被視為在聯合國系統內地位舉足輕重。

利用各種手段促中國代表當選

屈冬玉當選後，中國外交部長王毅曾高調感謝非洲國家的支持，稱中國競選的成功是各國支持的結果，其中最堅定的支持者就集中在非洲大陸。據美國《外交政策》去年6月的爆料，美國試圖阻止中國代表的當選，但終因與其它西方盟友之間的分歧而失敗。《華爾街日報》有關報導稱，中國外交官曾向烏干達總統穆塞韋尼(Yoweri Museveni)承諾，如果烏干達政府支持屈冬玉，中方將在烏投資2500萬美元建屠宰場和紡織場。而喀麥隆提名的候選人在中國取消該國7800萬美元逾期債務後，突然退選。該報還援引美國官員稱，中國派出了一個80至100人的代表團參加在羅馬舉行的會議，中國代表帶著高倍長焦鏡頭參加了投票，並對本應是無記名投票的情況進行了錄影。甚至有中國代表要求其他國家的代表給其選票拍照，以證明其支持屈冬玉。

「讓一只狐狸看守雞舍」

儘管今年3月份，中國候選人在爭取世界知識產權組織總幹事一職中落選，但媒體認為，「早些時候的勝利使中國政府有能力塑造國際規範和標準，特別是航空旅行方面」。《華爾街日報》寫道，「國際電信聯盟(International Telecommunication Union) 2015年上任的中國秘書長支持華為技術有限公司(Huawei Technologies Co.)與美國的鬥爭，並推動制定了一項新的互聯網協議，西方國家政府稱該協議將允許加強監控和審查。」此外，該報還指出，包括聯合國工業發展組織在內的30個聯合國機構和組織簽署了支持中國「一帶一路」基礎設施項目的備忘錄，因此，中國可以將政府主導的「一帶一路」項目描繪為聯合國批准的善意援助項目。「這些項目主要聘用中國企業，往往會讓貧窮國家背上債務」。

中國在國際組織影響力的加強已經引起美國的高度警覺。新加坡候選人鄧鴻森今年3月擊敗中國候選人、世界知識產權組織副總幹事王彬穎當選世界知識產權總干事，就被視為華盛頓方面的一大勝利。世界知識產權前副總干事詹姆斯．普利(James Pooley)之前曾比喻說，讓中國執掌一家致力於保護知識產權的全球機構，「就像讓一只狐狸看守雞舍」。美國國務卿龐培歐在一份書面聲明中稱：「我們不能讓連續侵犯知識產權的一方掌管世界知識產權組織。」

低成本辦大事

然而，由於川普政府已退出聯合國人權理事會，聯合國教科文組織，今年又開始退出世衛組織，並且在貿易、軍費開支等問題上和傳統盟友產生裂痕，因此，美國在一些國際機構中的影響力以及對盟友的號召力都在減弱。在今年3月份聯合國人權問題特別報告員的遴選以及聯合國人權理事會今夏有關香港問題的內部交鋒中，華盛頓方面都沒有發言權。由古巴起草的讚揚北京推出港區國安法的一項聲明在聯合國人權理事會中贏得了53個國家支持，而另一份由英國發表的表達擔憂的聲明只獲得27國支持。

中國利用多邊機構來推進自己的倡議和自己的價值觀，令西方政治家憂心忡忡。《華爾街日報》還指出，中國在聯合國擴大影響力的成本相對較低。「儘管中國是世界第二大經濟體，但作為一個所謂的發展中國家，中國經常折價繳納會費。2018年，中國向聯合國系統出資了13億美元，遠低於美國每年承諾提供的100億美元。中國選擇利用對非洲、太平洋和其他地區眾多發展中國家的貸款和其他援助來創建票倉，並在聯合國擊敗西方支持的候選人和提案。」

中國近年來也有過「失誤」，前國際刑警組織(Interpol)主席孟宏偉2018年在任期內被中國方面拘留，2020年1月以受賄罪被有期徒刑13年6個月。媒體認為，這凸顯出在國際組織任職的中國官員仍然處於北京方面的控制之下。

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