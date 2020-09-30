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英、加對白俄開鍘 凍結高官境內資產

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
英國、加拿大相繼對白俄羅斯施行制裁。英外相拉布（圖）痛批盧卡申科政權「暴力、濫權」。（Photo by Policy Exchange on Wikimedia Commons under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license）
英國、加拿大相繼對白俄羅斯施行制裁。英外相拉布（圖）痛批盧卡申科政權「暴力、濫權」。（Photo by Policy Exchange on Wikimedia Commons under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license）

英國、加拿大因不滿白俄羅斯總統盧卡申科強力鎮壓國內抗議民眾，決定對該國進行經濟制裁。這也是英國新的人權計畫推出後，第1個受到制裁的國家，2國都指責盧卡申科是個「暴力、濫權的政府」。另外，雖然歐盟也想對白俄進行制裁，但在需全體同意的共識決中，遭到塞浦路斯反對。

凍結白俄高官資產

根據《美國之聲》報導，英國與加拿大近日對白俄羅斯總統盧卡申科與其他內閣官員進行制裁，包括警察總長、內政部長，與盧卡申科身為國安顧問的兒子維克多，他們在2國的資產將被凍結，而且也不能到這2國旅行。

盧卡申科8月9日自行宣布當選他的第6個任期，宣稱獲得80%的選票，但反對派強烈質疑他作票，因此白俄境內在選舉完後，持續爆發反政府、要求盧卡申科下台的抗議，但面對強大民意壓力，盧卡申科仍堅持自己政權的合法性，並派遣警察、軍隊進行鎮壓，至少在街頭逮捕超過7000人。

這也讓英國外相拉布強烈表態說，英、加都要透過經濟制裁的方式，向外界傳達清楚的訊息：「盧卡申科政權是個暴力、濫權的政府」，他們無法接受這次選舉的結果，要替白俄人民捍衛民主與人權的價值。這也是英國在7月通過新的《全球人權計畫》後，第1次施行的個案。

歐盟制裁表決失敗

不過《歐洲新聞網》提到，雖然歐盟也想對白俄羅斯進行制裁，但歐盟的重大決議需要透過「全體會員國」同意才可以實施，而對白俄羅斯的制裁案在表決時，遭到南歐的塞浦路斯反對，因為他們要求歐盟也要對之前因為探勘天然氣，「侵犯」該國領海的土耳其進行相同的制裁。

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