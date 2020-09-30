教廷的報復？龐培歐遭教宗拒見 傳涉對中國政策

美國國務卿龐培歐將於30日訪問梵蒂岡。但綜合媒體報導，教宗方濟各將不與龐培歐會面，以避免被外界認為支持川普連任。但外界分析，這與龐培歐曾批評梵蒂岡的中國政策有關。

龐培歐正在歐洲訪問，梵蒂岡是其中一站。龐培歐18日在美國保守派天主教雜誌「最重要的事」（First Things）撰文，警告教宗勿續簽梵中主教任命臨時性協議，否則將喪失世界宗教領袖的道德高度。

龐培歐未到先叫陣，引起教廷主事官員不滿。雙方擦槍走火事件不久後，傳出龐培歐訪問教廷無法拜會教宗的消息。義大利媒體報導，教廷已通知美國外交官，教宗方濟各與龐培歐會面的計畫必須取消，讓各界揣測是「教廷的報復」。

對此，教廷官員29日解釋，教宗不會在其他國家競選期間接見任一陣營的政治人物，何況龐培歐不是國家元首。根據美國國務院資訊，龐培歐30日將在梵蒂岡發表演講，並與梵蒂岡國務卿帕羅林等人會面。

2018年9月，中國和梵蒂岡簽署主教任命臨時協議。媒體先前報導，方濟各已批准將延長2年，預計10月續簽。至於中國方面對此反而十分低調，始終不願正面證實。

反川普？教宗2016年大選前曾見桑德斯

教廷聲稱不在國家競選期間接見政治人物，但在2016年美國總統大選前，教宗卻大方見了美國民主黨總統初選參選人桑德斯。當時外界質疑教宗替桑德斯站台，教宗方濟各悍然回應，他見桑德斯只是出於禮貌和尊敬，「若有人把每個會晤都附加政治聯想，建議那個人最好去看心理醫生」。

此外，龐培歐去年10月訪問教廷時，就是以國務卿的身分獲得教宗接見，雙方還一起發表支持世界宗教自由人權的宣示，讓教廷面臨昨是今非的批評。

有分析認為，教宗不願在此時接見龐培歐，與其說是堅守中立，反而更像是另類政治表態，凸顯方濟各長期對美國總統川普的民粹作風與移民政策之不滿。